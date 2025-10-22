Gaza: Vance, “abbiamo un compito arduo, ma sono ottimista”

"Abbiamo davanti a noi un compito molto, molto arduo: disarmare Hamas e ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione di Gaza e garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele", ha detto il vicepresidente americano JD Vance.

4 minuti

(Keystone-ATS) In una conferenza stampa insieme al premier israeliano Benyamin Netanyahu, al termine del loro incontro a Gerusalemme, Vance ha dichiarato che “non è facile. Non ho mai detto che fosse facile. Ma sono ottimista sul fatto che il cessate il fuoco reggerà e che potremo effettivamente costruire un futuro migliore per l’intero Medio Oriente… Ma ciò richiederà un po’ di lavoro”.

Alla domanda perché gli Stati Uniti continuino a inviare diversi funzionari di alto livello in Israele nonostante il cessate il fuoco sia in buone condizioni, Vance ha risposto che “non si tratta di monitorarlo, nel senso di monitorare un bambino piccolo (…) È importante che l’amministrazione si assicuri che il nostro personale continui a fare ciò che gli chiediamo”.

Da parte sua Netanyahu, riportano i media israeliani, ha affermato che “stiamo semplicemente creando un giorno dopo incredibile con una visione completamente nuova di come avere un governo civile, di come garantire la sicurezza lì, di chi potrebbe garantire tale sicurezza lì. Non sarà facile, ma penso che sia possibile (…) stiamo davvero creando un piano di pace e un’infrastruttura là dove non esisteva nulla nemmeno una settimana e un giorno fa. Ci vorrà molto lavoro. Ci vorrà molta ingegnosità”.

Il premier ha quindi dichiarato che l’idea che Israele sia uno Stato cliente degli Stati Uniti è una “sciocchezza”. “Voglio essere molto chiaro”, ha detto rispondendo a una domanda in merito così come riporta il “Times of Israel”. “Una settimana dicono che Israele controlla gli Stati Uniti. La settimana dopo dicono che gli Stati Uniti controllano Israele. Sono tutte sciocchezze”.

“Abbiamo una partnership, un’alleanza di partner”, ha affermato, “che condividono valori e obiettivi comuni. Possiamo discutere, possiamo avere disaccordi ma nel complesso no e nell’ultimo anno abbiamo raggiunto un accordo non solo sugli obiettivi, ma anche su come raggiungerli”.

Netanyahu ha pure detto che Israele è riuscito a “mettere il coltello alla gola di Hamas, e quello è stato lo sforzo militare guidato da Israele, e l’altro sforzo è stato quello di isolare Hamas nel mondo arabo e musulmano, cosa che penso il presidente degli Stati Uniti abbia fatto brillantemente con la sua squadra”.

Da parte sua Vance ha sottolineato che gli Stati Uniti non vogliono “uno stato vassallo, e Israele non è questo. Non vogliamo uno stato cliente, e Israele non è questo. Vogliamo una partnership. Vogliamo un alleato qui”.

“Il presidente (Donald Trump) ritiene che Israele, insieme ai nostri alleati arabi del Golfo, possa svolgere un ruolo di leadership molto positivo in questa regione, al punto che, francamente, agli Stati Uniti non importerà più nulla del Medio Oriente, perché i nostri alleati nella regione stanno intensificando gli sforzi, prendendo il controllo e la proprietà della loro area del mondo. Questo non significa che non abbiamo interessi qui”, continua Vance.

“Non significa che non ci interessi ciò che accade qui. Ma in realtà vediamo questa come un’opportunità per costruire sulla base degli Accordi di Abramo. Credo che questo accordo di Gaza sia un elemento fondamentale per sbloccare gli Accordi ma ciò che potrebbe consentire è una struttura di alleanza in Medio Oriente che persevera, che dura, che permette alle brave persone in questa regione del mondo di farsi avanti e prendersi la responsabilità del proprio territorio. Questo è nel migliore interesse degli Stati Uniti. Penso che sia anche nel migliore interesse di Israele”.