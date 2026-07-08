Gazprom, attacco ucraino a gasdotto Blue Stream

Keystone-SDA

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Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Lo ha riferito la Gazprom, citata dalla Tass.

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(Keystone-ATS) L’attacco, nel territorio di Krasnodar, mirava ad interrompere il flusso nel gasdotto, che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma le pronte misure adottate hanno impedito l’interruzione, secondo Gazprom.

In un comunicato, Gazprom precisa che l’attacco è avvenuto ieri sera alle 19.51 ora di Mosca (le 18.51 ora svizzera) contro la stazione di compressione di Krasnodarskaya. L’intento, aggiunge il gigante statale dell’energia russo, era quello di interrompere il flusso ininterrotto delle forniture alla Turchia, mentre ad Ankara si apriva il vertice della Nato. Le misure adottate hanno però permesso di prevenire ogni interruzione nel flusso del gas.