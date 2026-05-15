Gb: “metà dei deputati laburisti sono contro Starmer”

Keystone-SDA

Il sostegno dei deputati laburisti nei confronti del premier britannico Keir Starmer sta svanendo in modo molto più rapido di quanto noto pubblicamente.

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(Keystone-ATS) Almeno la metà dei 403 parlamentari eletti della maggioranza si è schierata contro di lui dopo la devastante sconfitta elettorale nelle amministrative.

Secondo quanto emerso da un giro di consultazioni interne tra i banchi del Labour alla Camera dei Comuni, circa 230 deputati invocano un passo indietro di sir Keir, mentre al momento circa un centinaio ha chiesto apertamente le dimissioni del premier.

Ieri era stata lanciata la sfida alla sua leadership da Wes Streeting, esponente della destra interna dimessosi da ministro della Sanità in aperto contrasto col capo di governo. Intanto appare spianata la strada per una candidatura del sindaco di Manchester, Andy Burnham, nell’elezione suppletiva per il seggio di Makerfield, dopo che il deputato Josh Simons ha annunciato le proprie dimissioni per favorire un ritorno in Parlamento del popolare esponente della ‘soft left’ e una successiva sfida alla leadership di Starmer.

Quest’ultimo, infatti, non intende opporsi al ritorno ai Comuni del suo rivale, come aveva fatto invece in precedenza tramite il Comitato nazionale del Labour che deve approvare le candidature. Stando al ministro per le Politiche abitative, Steve Reed, il premier è “impopolare” ma “non intende dimettersi” in quanto “non vuole replicare il caos nella successione” avvenuto in precedenza nei governi conservatori. I contraccolpi della crisi politica si fanno però sentire sull’economia del Regno Unito: la sterlina è scesa oggi ai minimi da un mese, con un calo dello 0,4% rispetto al dollaro.