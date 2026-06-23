GB: 5 anni a ex marito leader scozzese Sturgeon per truffa

Keystone-SDA

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Condanna esemplare a 5 anni e 3 mesi di carcere per Peter Murrell nello scandalo di corruzione che nel 2023 mise fine alla carriera della moglie, l'ex first minister della Scozia Nicola Sturgeon, per un decennio leader incontrastata degli indipendentisti-progressisti.

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(Keystone-ATS) Murrell, già potente amministratore dello Scottish National Party (SNP) al suo fianco per un’intera stagione politica, si era dichiarato colpevole il mese scorso dinanzi all’Alta corte di Edimburgo dell’accusa d’appropriazione indebita di 400’000 sterline (428’000 franchi al cambio attuale) sottratte alle casse della formazione politica.

Il 61enne era stato arrestato nel 2023 nell’ambito della cosiddetta operazione Branchform, epilogo di una lunga indagine della polizia scozzese sulla gestione finanziaria delle casse dell’SNP e sulla distrazione di fondi che fra il 2010 e il 2022 sarebbero stato usati per finanziare forme di arricchimento personale e acquisto di prodotti voluttuari, fra cui “gioielli da donna, cosmetici di lusso e due automobili”, un camper da 125’000 sterline (circa 134’000 franchi) e a innumerevoli oggetti “spiccioli” fra cui persino collezioni di videogiochi.

Senza contare l’incetta di prodotti come la carta igienica fatta nella casa della coppia durante il periodo delle restrizioni Covid, quando l’allora first minister ammoniva gli scozzesi contro gli accaparramenti e criticava da posizioni moralizzatrici l’oscillante strategia di contrasto della pandemia del governo centrale britannico Tory di Boris Johnson.

Inizialmente inclusa nell’investigazione, poco dopo essersi dimessa a sorpresa tre anni fa, Sturgeon è stata in ogni modo scagionata nei mesi scorsi per mancanza di sufficienti indizi diretti. Mentre nel 2025 ha completato la separazione da Murrell, per poi cercare di riabilitarsi con un’autobiografia.

La sua parabola politica è comunque tramontata con quella dell’ex consorte, mentre il partito e il governo locale sono passati alla fine sotto la leadership del suo ex vice e rivale interno John Swinney, più cauto sulla battaglia per la secessione da Londra dopo lo stop imposto dalla Corte suprema britannica a ogni ipotesi ravvicinata di un secondo referendum indipendentista.