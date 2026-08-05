GB: accoltellamenti a Londra, 4 feriti, arrestata donna

Keystone-SDA

Condividi

Quattro uomini sono rimasti feriti in seguito a un accoltellamento plurimo, apparentemente compiuto con un paio di forbici, oggi nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presunto autore dell’attacco è una donna di 47 anni, arrestata nell’immediatezza dei fatti con le accuse di aggressione e possesso di un’arma offensiva, indica Scotland Yard, la polizia metropolitana della capitale britannica.

I feriti, tutti di sesso maschile, hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono stati soccorsi sul posto, secondo il canale televisivo britannico Sky News. Stando a informazioni delle forze dell’ordine, sempre raccolte dall’emittente, l’aggressione è avvenuta intorno alle 12.30 ora locale (le 13.30 in Svizzera).

La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro l’attacco, riportano fonti ufficiose della stazione di Camden di Scotland Yard citate da Sky News, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici.

I feriti intanto sono stati ricoverati in ospedale mentre la strada teatro dell’attacco, Endell Street, resta cordonata.

L’accaduto ha provocato in ogni modo momenti di panico e di angoscia nel pieno centro della capitale britannica, in un’area affollata di turisti, passanti e residenti: area tuttora alle prese con blocchi al traffico causati dal viavai dei mezzi di soccorso, fra i veicoli della polizia e ambulanze, e dai transennamenti imposti da Scotland Yard, impegnata nel proseguo di indagini e controlli.

È stata vista intervenire anche un’eliambulanza. “Verso le 12.27 – recita la nota ufficiale della polizia metropolitana – siamo stati chiamati in seguito alle denunce di un accoltellamento plurimo su Endell Street, nella zona di Covent Garden. Gli agenti sono intervenuti assieme ai soccorritori del servizio ambulanze di Londra e di London’s Air Ambulance. Quattro uomini – di 34, 39, 42 e 52 anni di età – sono stati trovati con ferite d’arma da taglio e soccorsi sul posto dai paramedici. Più tardi sono stati portati in ospedale e attendiamo un aggiornamento sulle condizioni delle loro ferite. Una donna di 47 anni è stata arrestata per sospetto possesso di arma offensiva e aggressione, e resta in custodia. La polizia rimane nell’area di Endell Street e delle immediate vicinanze di Covent Garden”.