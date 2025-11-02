GB: aggressioni con coltello in treno, 10 feriti, 2 arresti

Keystone-SDA

Dieci persone sono rimaste ferite, nove delle quali "potrebbero essere in pericolo di morte", in seguito a un attacco con arma da taglio ieri sera su un treno diretto a Londra, nell'Inghilterra orientale. La polizia ha arrestato due persone.

(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine sono state allertate in merito a un incidente a bordo di un treno intorno alle 19.40 ora locale (21.40 in Svizzera), dopo l’attivazione del sistema di allarme. Sono intervenute alla stazione di Huntingdon, situata nella regione della città universitaria di Cambridge.

“L’attacco è stato dichiarato incidente grave e la polizia antiterrorismo sta collaborando alle indagini mentre noi lavoriamo per stabilire tutte le circostanze dell’incidente”, ha riferito la polizia dei trasporti. Non sono state fornite informazioni precise sull’identità delle vittime né su quella dei sospetti.

La polizia aveva precedentemente riferito che “diverse persone erano state accoltellate” e “due arrestate” per questo attacco definito “estremamente preoccupante” sulla rete sociale X dal primo ministro britannico Keir Starmer.

“Il mio pensiero va a tutte le persone colpite e ringrazio i servizi di emergenza per la loro reazione”, ha affermato, consigliando alle persone presenti nella zona dell’attacco di “seguire le istruzioni della polizia”.

“Sangue ovunque”

Testimoni intervistati dal quotidiano londinese The Times hanno riferito di aver visto un uomo armato di un grosso coltello e passeggeri che si nascondevano nei bagni del treno per proteggersi.

Un testimone citato da diversi media ha riferito di aver visto un uomo correre nel vagone con un braccio insanguinato, gridando “Hanno un coltello!”. Un altro ha riferito di aver visto “sangue ovunque”.

I servizi di soccorso regionali hanno indicato di aver mobilitato “una risposta su larga scala” alla stazione di Huntingdon. Il treno sul quale è avvenuto l’attacco era partito alle 18.25 (ora locale) dalla città di Doncaster, nel nord dell’Inghilterra, con destinazione la stazione londinese di King’s Cross, ha precisato la polizia dei trasporti britannica.

“Crisi nazionale”

La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (LNER), che gestisce i collegamenti ferroviari nell’Inghilterra orientale e in Scozia, ha invitato i viaggiatori a evitare qualsiasi spostamento, prevedendo “gravi disagi”.

In un paese in cui la legislazione sulle armi da fuoco è molto severa, secondo i dati ufficiali negli ultimi quindici anni in Inghilterra e Galles si è registrato un forte aumento della violenza con armi da taglio. Il primo ministro ha definito in passato la situazione una “crisi nazionale”.

Il governo di Starmer ha adottato diverse misure per rendere più difficile l’accesso alle armi da taglio da quando è al potere nel luglio 2024. Secondo quanto dichiarato mercoledì dalla ministra dell’interno Shabana Mahmood, in dieci anni la polizia ha sequestrato o recuperato circa 60’000 armi da taglio.

L’attacco di ieri sera avviene un mese dopo quello contro una sinagoga a nord di Manchester (nordovest dell’Inghilterra), durante il quale un uomo armato di coltello aveva aggredito i fedeli. Due persone erano state uccise, una delle quali da un colpo di pistola sparato dalla polizia intervenuta sul posto.