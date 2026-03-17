GB: focolaio di meningite “senza precedenti” nel Kent

Keystone-SDA

Il ministro della sanità britannico, Wes Streeting, ha definito oggi in parlamento "senza precedenti" il focolaio di casi di meningite acute propagatosi negli ultimi giorni nella contea del Kent, nel sud dell'Inghilterra.

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(Keystone-ATS) I contagi sono partiti da un’università e da alcune scuole superiori, con 15 episodi confermati finora e due giovani morti.

Streeting, aggiornando la Camera dei Comuni, ha promesso una risposta su vasta scala da parte del servizio sanitario, parlando di un episodio inedito nella storia medica moderna del Regno Unito. E ha annunciato l’offerta di vaccinazioni a tutti gli studenti della zona.