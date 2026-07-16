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GB: governo annuncia nazionalizzazione di British Steel

Keystone-SDA

Il governo britannico ha annunciato la nazionalizzazione di British Steel, completando il passaggio dell'azienda sotto il controllo pubblico dopo l'approvazione della legge che ne sancisce la proprietà statale. Lo riferisce il quotidiano britannico The Guardian.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il giornale, l’esecutivo guidato da Keir Starmer punta a garantire la continuità della produzione di acciaio nel Regno Unito, mantenere in funzione l’acciaieria di Scunthorpe e salvaguardare circa 2700 posti di lavoro.

The Guardian riferisce inoltre che il governo ha confermato che l’indennizzo destinato all’ex proprietario, il gruppo cinese Jingye, sarà determinato da un valutatore indipendente. La nazionalizzazione arriva dopo mesi di trattative e segue l’intervento dello Stato per assicurare la prosecuzione delle attività produttive dell’impianto.

Il ministro britannico dell’economia e del commercio Peter Kyle ha definito il provvedimento un passo necessario per mettere in sicurezza un settore ritenuto strategico per l’economia e l’industria del paese.

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