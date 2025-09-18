Gb annuncia 160 miliardi di investimenti Usa nel regno

Keystone-SDA

Il governo laburista britannico ha annunciato di essersi assicurato 150 miliardi di sterline (oltre 160 miliardi di franchi) di investimenti statunitensi nel Regno Unito, mentre oggi inizia il secondo e ultimo giorno della visita del presidente americano Donald Trump.

1 minuto

(Keystone-ATS) Oggi il presidente statunitense incontra il premier Keir Starmer in un vertice ai Chequers, dopo l’accoglienza degna di un re ricevuta ieri nel castello di Windsor da parte di Carlo III.

Gli investimenti arrivano in larga parte – per 90 miliardi di sterline – dal fondo Blackstone, mentre i restanti provengono dalle big tech Usa come Microsoft e Google. Il premier Starmer ha affermato che si tratta di “una testimonianza della forza economica della Gran Bretagna e un segnale forte del fatto che il nostro Paese è aperto al business e ambizioso”.

Di collaborazione economica, di rapporti tra i due Paesi, oltre ai dossier cruciali a livello internazionale, si parlerà nel vertice di oggi nella residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers, in cui sono coinvolti insieme a Starmer e Trump, e i loro ministri, anche mega businessmen come il boss di Nvidia, Jensen Huang, o quello del gigante dell’intelligenza artificiale OpenAI, Sam Altman.