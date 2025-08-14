The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GB-Ucraina: Starmer ha ricevuto Zelensky

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ricevuto stamani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra per un incontro che mira a ribadire il sostegno del Regno Unito a Kiev.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incontro è avvenuto sullo sfondo delle incognite legate al vertice a due di domani in Alaska fra il presidente degli USA Donald Trump e quello russo Vladimir Putin.

Il colloquio a Downing Street è durato poco più di un’ora, poi Starmer ha accompagnato Zelensky fuori dal portoncino contrassegnato dal numero 10 e fino alla vettura a bordo della quale il presidente ucraino si è allontanato, accompagnato dal corteo sullo sfondo dell’abituale robusto apparato di sicurezza.

Trattandosi di un incontro informale, non c’è stata una conferenza stampa congiunta. Zelensky era arrivato a Londra da Berlino, dove ieri ha partecipato a una videoconferenza con Trump e con gli alleati occidentali prima del vertice di domani in Alaska.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
6 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
7 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR