GB-Ucraina: Starmer ha ricevuto Zelensky

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ricevuto stamani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Londra per un incontro che mira a ribadire il sostegno del Regno Unito a Kiev.

(Keystone-ATS) L’incontro è avvenuto sullo sfondo delle incognite legate al vertice a due di domani in Alaska fra il presidente degli USA Donald Trump e quello russo Vladimir Putin.

Il colloquio a Downing Street è durato poco più di un’ora, poi Starmer ha accompagnato Zelensky fuori dal portoncino contrassegnato dal numero 10 e fino alla vettura a bordo della quale il presidente ucraino si è allontanato, accompagnato dal corteo sullo sfondo dell’abituale robusto apparato di sicurezza.

Trattandosi di un incontro informale, non c’è stata una conferenza stampa congiunta. Zelensky era arrivato a Londra da Berlino, dove ieri ha partecipato a una videoconferenza con Trump e con gli alleati occidentali prima del vertice di domani in Alaska.