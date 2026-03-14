GE: 800 persone manifestano contro l’imperialismo

Keystone-SDA

Circa 800 persone sono scese in piazza oggi a Ginevra contro l'imperialismo e a favore del diritto dei popoli all'autodeterminazione.

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(Keystone-ATS) I presenti hanno denunciato il proseguimento dei bombardamenti a Gaza, le aggressioni in Iran, in Libano e in Venezuela, nonché il blocco contro Cuba.

“Chiediamo la fine immediata delle guerre imperialiste che ci stanno portando alla catastrofe e fanno temere una guerra generale da un momento all’altro”, ha dichiarato un rappresentante dell’associazione Svizzera-Cuba Ginevra, fra le organizzatrici, assieme ad altre 33 associazioni, della manifestazione.

Egli ha poi criticato aspramente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, definendoli “criminali di guerra e terroristi”. Il corteo ha sfilato per le vie del centro.