GE: 80enne investe diversi bambini, feriti gravi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Grave incidente della circolazione stamane a Thônex (GE). Un’automobilista 80enne ha perso il controllo del proprio veicolo investendo diversi bambini.

Sei persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo molto grave: due bimbi e la conducente, precisa il Ministero pubblico ginevrino in una nota.

Verso le 10.15 la donna è entrata per errore nel centro sportivo Sous-Moulin mentre cercava di accedere a un parcheggio Park & Ride (P+R). Viaggiava piuttosto velocemente e ha terminato la corsa contro un muro, ha spiegato la procura esprimendosi sul luogo dell’incidente davanti alla stampa.

I bambini stavano partecipando a una lezione di pallacanestro ed erano usciti dalla palestra per bere. Quattro di loro sono rimasti feriti, due, di cinque anni, in modo molto grave e due in modo più lieve. Anche la conducente è rimasta ferita in modo molto grave, mentre un altro adulto, che accompagnava i bambini, ha riportato ferite più leggere.

Due pattuglie di polizia sono arrivate rapidamente sul posto e hanno prestato il primo soccorso ai feriti. Tutti sono stati portati all’Ospedale Universitario di Ginevra (HUG). In totale sono intervenuti otto veicoli della polizia, nove ambulanze, un elicottero della Rega e sei mezzi dei vigili del fuoco. È stata aperta un’inchiesta.