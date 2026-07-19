The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

GE: auto investe motociclista fermo a semaforo, morto

Keystone-SDA

Un motociclista 30enne è morto questa mattina in ospedale a Ginevra dopo essere stato investito alle 3.00 da un'auto mentre si trovava fermo a un semaforo e aver fatto un volo di un centinaio di metri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, precisando che l’uomo al volante della vettura è stato arrestato.

Secondo i primi elementi dell’inchiesta, due automobilisti circolavano a fortissima velocità sulla strada in cui si è verificato l’incidente, quando a un incrocio uno di loro ha urtato violentemente da dietro il centauro fermo al semaforo.

La moto e il 30enne sono stati sbalzati sulla carreggiata per una distanza di circa 100 metri, precisa la nota. Soccorso e trasportato all’Ospedale universitario di Ginevra (HUG) in gravi condizioni, il motociclista è deceduto nel corso della mattinata.

Per il conducente dell’auto all’origine dell’incidente, 32enne, sono scattate le manette: sarà sentito dalla polizia e, in seguito, dal Ministero pubblico. Il conducente della seconda vettura è stato identificato. Sarà sentito dalle autorità francesi, Paese in cui risiede.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR