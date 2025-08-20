The Swiss voice in the world since 1935
GE: aveva filmato spogliatoio colleghe, condannato

Keystone-SDA

Il Tribunale di polizia di Ginevra ha condannato oggi a un anno di reclusione un ex dipendente della filiale Migros della stazione Cornavin che aveva installato una telecamera negli spogliatoi delle sue colleghe. La pena sarà sospesa a favore di una terapia.

(Keystone-ATS) La corte ha giudicato che l’uomo, oggi 30enne, è colpevole di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini.

Ha ritenuto che egli abbia agito in modo ripetuto e sistematico tra il 2019 e il 31 maggio 2021 al fine di ottenere un gran numero di immagini che riguardano la sfera privata delle sue colleghe con l’obiettivo di soddisfare i propri impulsi sessuali. In totale, 37 giovani donne, che lavoravano tutte nella filiale per finanziare i propri studi, hanno sporto denuncia.

Per il Tribunale di polizia, le testimonianze dei disturbi che le donne hanno sviluppato a seguito della scoperta fortuita della telecamera installata dal collega sono credibili. Ha quindi concesso un risarcimento di 1000 franchi a 19 di loro e di 2000 franchi alle tre querelanti più gravemente interessate dai fatti.

La telecamera era stata scoperta all’inizio del giugno 2021 da un’impiegata e immediatamente rimossa. La polizia aveva poi proceduto a un’ispezione dei locali e le indagini avevano portato all’identificazione del colpevole, che era stato arrestato. L’uomo aveva ammesso i fatti ed era stato licenziato. Migros aveva in seguito contattato anche altre ex dipendenti della filiale, che avrebbero potenzialmente potuto essere state vittime di questi atti. Alla fine le giovani interessate erano risultate essere 37.

