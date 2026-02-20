GE: controlli in bar e discoteche, riscontrate irregolarità

Keystone-SDA

A Ginevra, dopo il tragico incendio di Capodanno al "Constellation" di Crans-Montana, la polizia del fuoco ha effettuato controlli a sorpresa nei bar e nelle discoteche. Su undici locali ispezionati, dieci presentavano difetti, uno solo era pienamente conforme.

1 minuto

(Keystone-ATS) Per il momento non è stata ordinata alcuna chiusura immediata.

Confermando un’informazione del quotidiano “Le Temps”, la portavoce del Dipartimento ginevrino del territorio, Pauline de Salis-Soglio, ha precisato oggi a Keystone-ATS che gli esercizi in questione riceveranno una lettera che indicherà i difetti da correggere entro un termine stabilito, nonché un promemoria sulla capienza autorizzata da esporre in modo ben visibile. Intanto i controlli controlli proseguiranno. Il canton Ginevra conta circa 250 bar e 40 discoteche.

Tra le irregolarità riscontrate, materiali decorativi che non erano a norma e che sono stati immediatamente rimossi. Un esercizio interessato ha anche dovuto eliminare posti a sedere per rispettare la capienza autorizzata. Secondo “Le Temps”, una discoteca e due bar che propongono serate danzanti hanno inoltre dovuto ridurre la loro capienza il tempo necessario per apportare le modifiche richieste