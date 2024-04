GE: direttore servizi industriali lascia dopo accuse nepotismo

(Keystone-ATS) È bufera sui Services Industriels de Genève (SIG), la società ginevrina in mano al cantone che si occupa dell’elettricità, del gas e dell’acqua potabile.

Interessato da una vicenda di presunto nepotismo il direttore generale Christian Brunier ha annunciato la sua partenza immediata. Il manager ha fatto sapere che intende far valere il suo diritto al prepensionamento.

“Brunier è estremamente colpito dagli attacchi nei suoi confronti”, ha affermato oggi in una conferenza stampa il presidente del consiglio di amministrazione di SIG, Robert Cramer. In un primo tempo l’alto dirigente – che ha trascorso 45 anni nell’azienda, di cui dieci come direttore – aveva previsto di andare in pensione anticipata il 31 marzo 2025, ma i tempi si sono ora accorciati.

Brunier è sospettato di nepotismo da quando la Tribune de Genève e la televisione Léman Bleu hanno rivelato che i suoi due generi lavoravano alla SIG, così come la moglie di uno di loro. Più di recente la RTS ha riferito che l’impresa aveva assunto anche un nipote del direttore della società.