GE: troppo caldo, stop a lavoro all’aperto dalle 13.00
Il canton Ginevra ha deciso di prendere provvedimenti per proteggere i lavoratori durante la canicola che sta investendo la Svizzera.
(Keystone-ATS) Tutte le attività all’aperto ed esposte al sole dovranno essere interrotte dalle 13.00, ad eccezione di quelle ritenute fondamentali per la pubblica sicurezza.
La decisione, che entra in vigore immediatamente, è stata annunciata oggi dall’Ufficio cantonale dell’ispezione del lavoro (OCIRT). Per coloro che devono malgrado tutto lavorare all’esterno, va implementato un orario alternato, con un massimo di 15 minuti al sole seguiti da un periodo di recupero di 45 minuti all’ombra.
Stando all’OCIRT, queste misure sono essenziali per evitare di mettere a rischio i lavoratori interessati. Le temperature massime previste per il canton Ginevra dovrebbero raggiungere i 36 gradi fino a domenica, mentre la notte la colonnina di mercurio non scenderà sotto i 20 gradi.