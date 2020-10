GE: funzionari di nuovo in piazza contro riduzioni salario

I funzionari pubblici ginevrini scesi in piazza per protestare contro i tagli salariali voluti dal Consiglio di Stato. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ottobre 2020 - 20:17

(Keystone-ATS)

I funzionari pubblici ginevrini si sono mobilitati nuovamente oggi contro i tagli salariali voluti dal Consiglio di Stato: una manifestazione cui hanno partecipato circa 4000-5000 persone - secondo la polizia - ha scandito questa giornata di sciopero.

L'azione, organizzata dal Cartello intersindacale del personale statale e del settore sovvenzionato, interviene due settimane dopo una prima manifestazione che aveva riunito circa 6000 persone. A causa del peggioramento della situazione sanitaria, il numero di manifestanti è meno elevato in questa seconda azione.

Erano tuttavia più di 5000 a sfilare oggi dalla Place Neuve fino alla Place des Nations, hanno comunicato i sindacati soddisfatti della mobilitazione. Secondo le prime cifre del Dipartimento delle finanze 2183 dipendenti si sono annunciati come scioperanti di cui 1943 per il Dipartimento della pubblica istruzione. Il numero dovrebbe aumentare in quanto i dipendenti hanno una settimana di tempo per comunicarlo.

La rabbia dei funzionari pubblici è radicata nelle misure presentate dall'esecutivo nel preventivo 2021, che includono un taglio lineare dell'1% degli stipendi di tutti i dipendenti statali nell'arco di quattro anni. Il Consiglio di Stato giustifica questo provvedimento definendolo uno sforzo di solidarietà della funzione pubblica con il privato, duramente colpito dalla crisi.