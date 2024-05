Georgia: presidente mette il veto su legge sulle influenze

(Keystone-ATS) La presidente della Georgia Salomé Zourabichvili afferma di aver posto il veto alla controversa legge sull’influenza straniera, approvato in via definitiva dal parlamento nei giorni scorsi.

La legge, che i critici considerano bavaglio, è stata contestata in piazza da migliaia di cittadini e le istituzioni comunitarie a Bruxelles hanno messo in guardia dall’approvazione mettendo in dubbio l’adesione della Georgia all’Ue.

“Oggi ho posto il veto alla legge ‘russa’. Questa legge è russa nella sua essenza e nel suo spirito. Contraddice la nostra Costituzione e tutte le norme europee, quindi rappresenta un ostacolo sul nostro cammino europeo. Questo veto è giuridicamente corretto e sarà comunicato oggi al parlamento: è un testo che non è soggetto ad alcuna modifica o miglioramento, quindi il veto è molto semplice. Questa legge deve essere abrogata”. Con queste parole, come riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass, Zourabichvili ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a porre il suo veto alla legge.