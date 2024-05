Germania, legittimo ritenere Afd caso sospetto di estremismo

(Keystone-ATS) L’Ufficio federale della protezione della Costituzione tedesca ha giustamente stabilito che l’ultradestra di Afd costituisca un “caso sospetto di estremismo di destra”. È quello che ha deciso il tribunale amministrativo superiore di Münster in Germania.

In base a questa sentenza, i Servizi interni possono continuare a tenere sotto sorveglianza il partito.

“La sentenza è un successo per lo stato di diritto, per la democrazia e per il nostro ordine democratico basato sulle libertà”. È quanto ha detto a Colonia il presidente dei Servizi interni tedeschi, Thomas Haldenwang, commentando la sentenza del tribunale di Münster. “Il risultato del tribunale ha completamente confermato il nostra valutazione. E ha confermato che l’ente federale e il suo presidente siano giustificati nell’informare sulla classificazione di Afd come caso sospetto, poiché vi sono sufficienti elementi di peso a riguardo”, ha continuato.

“Sono innumerevoli gli esempi di atteggiamenti anticostituzionali da parte di considerevoli parti del partito”, ha aggiunto, sottolineando che “odio e sobillazione contro i musulmani e contro migranti di ogni tipo” facciano parte del comportamento del partito. Stando alla decisione dei giudici del Nordreno-Vestfalia, l’ufficio federale della Protezione della Costituzione ha giustamente stabilito che l’ultradestra di Afd costituisca un “caso sospetto di estremismo di destra”.

Intanto Afd ha già annunciato di voler impugnare la sentenza del tribunale di Münster e di voler ricorrere al successivo livello di giudizio. “È scontato che impugneremo il giudizio”, ha commentato il partito di Tino Chrupalla e Alice Weidel.