Germania: 80’000 manifestano contro autorità iraniane a Monaco
Circa 80'000 persone si sono radunate a Monaco di Baviera oggi pomeriggio per protestare contro le autorità iraniane, indica la polizia del capoluogo bavarese, dove si tiene la Conferenza di Monaco sulla sicurezza (msc), che riunisce i leader mondiali fino a domani.
(Keystone-ATS) I dimostranti si sono riversati nella Theresienwiese, un’ampia piazza nella parte occidentale della città, per chiedere la caduta della Repubblica islamica, in seguito alla sanguinosa repressione che ha soffocato un’ondata di proteste dalla fine di dicembre.