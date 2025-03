Germania: AfD esclusa da cariche più alte del Bundestag

Keystone-SDA

Julia Klöckner, 52 anni, della CDU, è stata eletta nuova presidente del Bundestag, la Camera del popolo del parlamento tedesco, e succederà alla socialdemocratica Bärbel Bas. Il candidato di AfD non è riuscito ad ottenere i voti necessari per la vicepresidenza.

2 minuti

(Keystone-ATS) Klöckner, che in passato ha ricoperto il ruolo di ministra dell’agricoltura e dei consumatori nel governo Merkel dal 2018 al 2021, è stata eletta con 382 voti a favore e 204 contrari; 31 deputati si sono astenuti, mentre 5 voti non sono risultati validi.

È la quarta donna a ricevere questo incarico, che nell’ultima legislatura di Angela Merkel fu affidato ad uno dei politici più influenti della CDU, Wolfgang Schäuble, scomparso nel dicembre 2023.

In seguito sono stati eletti i vicepresidenti del Bundestag: Andrea Lindholz (CSU), Josephine Ortleb (SPD), Omid Nouripour (Verdi) e Bodo Ramelow (Linke). Il candidato di Alternative für Deutschland Gerold Otten non ha ottenuto la necessaria maggioranza a tre riprese e, dunque, non è eletto. Si conferma quindi l’accordo di tutti i gruppi di escludere l’ultradestra dalle cariche più alte del parlamento.

Steinmeier elogia governo Scholz

Secondo la Costituzione tedesca, con la formazione del nuovo Bundestag termina il mandato del governo. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, ricevendo l’esecutivo presieduto da Olaf Scholz per il commiato ufficiale, ha affermato oggi che “il governo ha dovuto spesso agire con grande rapidità e decisione. Avete dovuto percorrere territori sconosciuti e cercare nuove strade”. Steinmeier ha ricordato la pandemia del coronavirus, la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, l’attacco di Hamas a Israele e la successiva guerra nella Striscia di Gaza.

Steinmeier ha ringraziato soprattutto il cancelliere per la sua risposta all’invasione russa dell’Ucraina, e ha sottolineato la “svolta epocale” annunciata da Scholz. “Ciò che è stato intrapreso e realizzato da allora sotto la Sua guida per rendere la Germania più resiliente e per sostenere l’Ucraina insieme ai nostri vicini e alleati è stato e rimane uno sforzo immenso”, ha detto il presidente rivolgendosi a Scholz e ha poi aggiunto: “questo risultato del governo federale merita rispetto”.

Steinmeier ha chiesto infine a Scholz e ai ministri di continuare a gestire gli affari correnti fino alla nomina di un nuovo governo.