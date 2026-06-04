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Germania: cede carrello di un aereo, feriti a aeroporto Francoforte

Keystone-SDA

Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte: il carrello di un Boeing 787 della Lufthansa si è piegato, e diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dallo stesso vettore.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) L’aereo con il numero di volo LH450 avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri.

L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 12:45. “Mentre era in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell’aereo si è piegato inaspettatamente”, ha spiegato un portavoce della compagnia. “Al momento dell’incidente a bordo c’erano membri dell’equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica.”

Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Le immagini dell’incidente mostrano che il velivolo è gravemente danneggiato. Il muso è inclinato in avanti, mentre la coda si erge verso l’alto.

Le circostanze precise saranno esaminate insieme alle autorità competenti, ha affermato il portavoce. Tecnici e personale di soccorso sono sul posto. È stata istituita un’unità di crisi.

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