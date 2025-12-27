Germania: Gesamtmetall, nel 2026 10’000 posti in meno al mese

Keystone-SDA

Il settore metallurgico ed elettrico in Germania prevede per il prossimo anno un'ulteriore riduzione di decine di migliaia di posti di lavoro.

(Keystone-ATS) È la previsione fatta al quotidiano tedesco Bild dal presidente dell’associazione dei datori di lavoro Gesamtmetall, Oliver Zander, che raggruppa diversi settori manifatturieri, come quelli della metallurgia.

Secondo Zander “attualmente stiamo perdendo quasi 10’000 posti di lavoro al mese. E almeno nel breve termine questa tendenza è destinata a continuare”. Causa dell’ulteriore riduzione dei posti di lavoro sarebbero gli costi di produzione per le aziende in Germania.

“Le tasse, i costi energetici e il costo del lavoro in Germania sono così elevati che per molte aziende la produzione qui semplicemente non è più redditizia”, ha affermato Zander.