Germania: nuova legge consentirà a polizia di abbattere droni

La polizia federale tedesca avrà maggiori poteri e mezzi per difendere il paese dai droni e potrà anche abbatterli. È quello che prevede un disegno di legge approvato oggi dal gabinetto di Friedrich Merz.

(Keystone-ATS) Il governo tedesco intende adeguare la regolamentazione sui droni alla luce dei numerosi avvistamenti che nei giorni scorsi hanno fra l’altro creato problemi ad aeroporti in Germania.

“Facciamo in modo che la polizia federale possa avere tutti i mezzi tecnici contro i droni”, ha spiegato il ministro dell’interno Alexander Dobrindt, annunciando che “l’abbattimento dei droni sarà regolato e possibile da parte della polizia”.

