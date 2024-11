Germania: terremoto a Berlino, Scholz licenzia Lindner

Keystone-SDA

Il cancelliere tedesco Olaf Sholz (Spd) ha licenziato il ministro delle finanze Christian Linder (Fdp). Lo ha annunciato stasera il portavoce del governo Steffen Hebestreit all'Agenzia di stampa tedesca DPA.

2 minuti

(Keystone-ATS) Scholz ha motivato la decisione di licenziare Christian Lindner con la necessità di “evitare danni al Paese”. “Troppe volte ha tradito la mia fiducia”, ha affermato.

“Troppo spesso il ministro federale Lindner ha bloccato le leggi in modo irrilevante”, ha detto Scholz in un durissimo commento sul suo ormai ex alleato. “Troppo spesso si è impegnato in meschine tattiche di partito. Troppo spesso ha tradito la mia fiducia”. Scholz ha ripetuto: “non c’è alcuna base di fiducia per un’ulteriore cooperazione”. “Un serio lavoro di governo non è possibile in questo modo”. Il Paese non può essere sottoposto “a questo tipo di comportamento”.

Il cancelliere tedesco intende ora chiedere la fiducia in Parlamento a metà gennaio. Lo ha spiegato in un incontro con i media in cancelleria.

“Alla luce delle sfide che abbiamo di fronte c’è bisogno di un maggior margine finanziario”, ha aggiunto Scholz a Berlino.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Lindner (Fdp) aveva proposto di tornare al voto all’inizio del 2025 agli alleati di governo Scholz (Spd) e Robert Habeck (Verdi).

Il gruppo parlamentare dei liberali aveva dato appoggio a Lindner per trattare con gli alleati Spd e Verdi affinché tutta una serie di proposte concrete di riforme per combattere la crisi fossero implementate. Senza un accordo su questo si sarebbe arrivati alla fine della coalizione.