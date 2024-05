Germania: trentina di feriti dopo ribaltamento carro a Kandern

(Keystone-ATS) Una trentina di persone sono rimaste ferite oggi quando un carro che stava trasportando un gruppo di amici per una gita in occasione del giorno della Festa del lavoro si è ribaltato a Kandern, città situata vicino a Friburgo in Brisgovia (sud-ovest della Germania).

Il carro, un rimorchio trainato da un trattore, “si è ribaltato su un fianco” mentre il conducente del veicolo stava effettuando una curva ripida a sinistra, ha indicato la polizia locale. Non è ancora chiaro quante persone viaggiassero sul rimorchio.

Nell’incidente sono rimaste ferite “almeno trenta persone”, di cui “dieci in modo grave”, stando alla polizia. Il nome di 22 dei feriti è noto alle forze dell’ordine, mentre alcuni con lesioni leggere hanno lasciato il luogo prima che la polizia potesse prendere le loro generalità, ha riferito un portavoce all’agenzia di stampa Dpa. Allo stato attuale, nessuno però ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Le vittime sono state curate sul posto e trasportate in ospedale da “numerose forze di soccorso, tra cui diversi elicotteri di salvataggio, alcuni dei quali provenienti dalla vicina Svizzera”, ha dichiarato la polizia.

L’incidente, sulle cui cause è stata aperta un’inchiesta, è avvenuto intorno alle 13:00 su una strada alla periferia della città di Kandern, vicino a Friburgo in Brisgovia, che dista a poche decine di chilometri dalla Svizzera.

Secondo i primi accertamenti, le persone a bordo del rimorchio erano un gruppo di amici provenienti dai comuni vicini. I membri del gruppo avevano tutti tra i 20 e i 25 anni, ha dichiarato un portavoce della polizia alla Dpa. Non c’erano bambini a bordo del carro.