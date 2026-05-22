Germania: violentata e filmata per anni dal compagno

Keystone-SDA

Una donna tedesca ha accusato il suo ex compagno di averla drogata e violentata per anni, compiendo atti di abuso sessuale che lui stesso avrebbe filmato, secondo quanto riportato da Der Spiegel.

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(Keystone-ATS) La donna ha raccontato al settimanale che, dopo aver scoperto i presunti abusi, è stata scossa da “un secondo terremoto” quando le è stato detto che la maggior parte dei reati sarebbe rimasta impunita a causa della prescrizione quinquennale.

Ci sono 67 registrazioni video girate nell’arco di 16 anni, ma solo due finiranno sicuramente in tribunale.

Der Spiegel ha sottolineato i parallelismi con il caso francese di Gisele Pelicot, che per anni è stata drogata a sua insaputa dall’ex marito e violentata da decine di uomini, per poi conquistare l’ammirazione mondiale per la sua testimonianza pubblica senza riserve.

Nel caso tedesco, la 59enne, autrice della città di Amburgo, ha dichiarato alla rivista di essere venuta a conoscenza dei presunti reati solo dalla polizia, che aveva scoperto dei video degli abusi sessuali su un computer portatile e l’aveva contattata nel giugno 2025.

“È semplicemente inaccettabile che la stragrande maggioranza di ciò che mi è stato fatto rimanga impunita”, ha dichiarato al settimanale tedesco. Secondo Der Spiegel, presto si terrà la prima udienza per i due casi perseguiti dalla procura.