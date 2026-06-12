Germania respinge proposta bilancio Ue, “deludente e insostenibile”
Il governo federale tedesco respinge la proposta di compromesso della presidenza cipriota del Consiglio dell'Ue sul bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034, definendola "assolutamente deludente". Lo riporta la Dpa.
(Keystone-ATS) Secondo fonti governative tedesche, essa non potrebbe costituire “alcuna base” per un accordo. La proposta sarebbe “insostenibile” e sbilanciata.
“Abbiamo bisogno di tagli significativi in tutti i settori”, si è aggiunto. La prossima settimana i capi di Stato e di governo si occuperanno della pianificazione finanziaria in occasione del loro vertice a Bruxelles.
Già ieri, nella sua dichiarazione di governo al Bundestag, il cancelliere Friedrich Merz (Cdu) aveva chiesto nuovamente una modernizzazione completa del bilancio dell’Ue.