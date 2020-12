Gestione dati sanitari mondiali, ci pensa una fondazione svizzera

È importante gestire al meglio i dati. KEYSTONE/AP/Brian Inganga sda-ats

20 dicembre 2020

(Keystone-ATS)

Gettare le basi per una nuova organizzazione che disciplini l'elaborazione dei dati sanitari in tutto il mondo: è quanto si prefigge una fondazione con sede a Basilea che secondo la NZZ am Sonntag ha a disposizione un capitale di 3,8 miliardi franchi.

La fondazione Botnar, guidata dal direttore Stefan Germann, sta portando avanti il progetto che ha il nome I-DAIR e le cui prime attività sono partite a Ginevra, dove ha anche sede l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). A capo della nuova entità sarà l'ex ambasciatore indiano Amandeep Gill, ben addentro nei palazzo delle Nazioni Unite, spiega il domenicale.

L'obiettivo della fondazione è quello di standardizzare la regolamentazione del trattamento dei dati dei pazienti, un aspetto di grande interesse per la ricerca, l'industria farmaceutica e le compagnie di assicurazione. Da parte loro le organizzazioni assistenziali nutrono la speranza di poter utilizzare strumenti digitali per migliorare l'assistenza sanitaria nei paesi poveri.

Il progetto è sostenuto dalla Confederazione, dalla città e dal cantone di Ginevra, nonché da numerosi scienziati rinomati.