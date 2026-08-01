Ghalibaf, ‘l’Iran ha vinto la guerra con Usa e Israele’

Keystone-SDA

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"L'Iran ha vinto la guerra con gli Usa e Israele, ma dobbiamo consolidare questa vittoria". Lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore con gli Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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(Keystone-ATS) “Il Paese deve avere speranza in un futuro luminoso”, ha aggiunto Ghalibaf, citato dall’agenzia Fars. “Le autorità iraniane devono espandere e rafforzare il potere esecutivo della Guida, Mojtaba Khamenei, perché ogni tentativo di costruire un Iran forte partirà da qui”, ha concluso.