Gheddafi, fonte di ispirazione per la destra 21 ottobre 2010 - 17:16 Il partito populista Mouvement citoyens genevois (MCG) non potrà diffondere il manifesto sul quale è raffigurato il leader libico Muammar Gheddafi. Il Consiglio di Stato del canton Ginevra ha giudicato il cartellone «contrario agli interessi superiori della Svizzera». Il manifesto sotto accusa è stato ideato in vista della votazione federale del 28 novembre, in cui l’elettorato svizzero sarà chiamato ad esprimersi su un’iniziativa che chiede l’espulsione degli stranieri criminali. L’esecutivo del canton Ginevra ha deciso di ordinare la modifica del manifesto dopo aver sentito il parere delle autorità federali, si legge in una nota di giovedì. Il fatto d'inserire il ritratto del colonnello Gheddafi sul cartello – sottolinea il governo cantonale – costituisce una violazione dell'art. 296 del Codice penale svizzero, che punisce l'oltraggio ad uno Stato estero. Rappresentare il capo di Stato libico sul manifesto "non ha alcun rapporto" con l'iniziativa dell'Unione democratica di centro (UDC) sul rimpatrio dei criminali stranieri e mette in pericolo gli interessi superiori della Svizzera, del canton Ginevra e dei cittadini svizzeri all'estero, rileva ancora il Consiglio di Stato. Dal canto suo, il presidente del MCG Eric Stauffer invoca la libertà di espressione e afferma che modificherà il suo manifesto soltanto quando sarà emessa una sentenza. Stauffer ha inoltre ricordato all’Agenzia telegrafica svizzera che farà ricorso alla decisione del governo cantonale e che chiederà l’effetto sospensivo per poter affiggere i manifesti con l’immagine di Muammar Gheddafi Intanto, l'autore del manifesto è stato denunciato al Ministero pubblico della Confederazione e alla Procura pubblica di Ginevra.