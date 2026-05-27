Blatten, un altro ghiacciaio mostra segni d’instabilità

Il ghiacciaio di Oigschtchummun, nei pressi di Blatten, nella Svizzera meridionale, è sotto stretta osservazione. Keystone-SDA

Un anno dopo il crollo del ghiacciaio che ha devastato il villaggio alpino svizzero di Blatten, un altro gigante di ghiaccio nella stessa valle minaccia di cedere parzialmente. Le autorità hanno intensificato il monitoraggio, ma affermano che il rischio rimane limitato.

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Simon Bradley

Sono un giornalista specializzato in clima e scienza/tecnologia. Mi interessano gli effetti del cambiamento climatico sulla vita quotidiana e le soluzioni scientifiche. Nato a Londra, ho la doppia cittadinanza svizzera e britannica. Dopo aver studiato lingue moderne e traduzione, mi sono formato come giornalista e sono entrato a far parte di swissinfo.ch nel 2006. Le mie lingue operative sono l'inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo. Altra lingua: 1 English en Swiss glacier shows instability near disaster‑hit Blatten originale Di più Swiss glacier shows instability near disaster‑hit Blatten

Glaciologi e funzionari del canton Vallese stanno monitorando attentamente il ghiacciaio di Oigschtchummun sopra la frazione di Fafleralp, nella Lötschental. Si trova a pochi chilometri dal ghiacciaio del Birch e da quello che rimane del villaggio di Blatten. L’area è in gran parte disabitata.

Il 18 maggio, le autorità locali hanno dichiaratoCollegamento esterno che dati satellitari e osservazioni sul campo, negli ultimi mesi hanno rilevato “crolli isolati” e altre “anomalie” sul ghiacciaio. Anche il fronte glaciale dall’inverno ha preso lentamente avanzare lentamente dall’inverno, suscitando preoccupazioni che ghiaccio e detriti possano raggiungere la strada cantonale tra Blatten e Fafleralp.

Sebbene l’entità del rischio rimanga incerta, le lezioni del disastro dell’anno scorso hanno portato a un rafforzamento della sorveglianza.

Sono stati effettuati regolarmente voli di ricognizione e il 9 maggio una squadra specializzata ha mappato il ghiacciaio tramite sensori laser (LiDAR). Il 13 maggio è stata installata una telecamera che consente un’osservazione continua. Le autorità hanno affermato che i dati saranno analizzati. La valutazione accurata del rischio è attesa entro la fine di maggio.

A titolo precauzionale, restano chiusi la strada tra Stampbach e Fafleralp e un popolare sentiero escursionistico. Le restrizioni riguardano l’alta Lötschental sopra l’ex villaggio di Blatten e potrebbero ritardare la riapertura delle strutture turistiche a Fafleralp prevista per inizio luglio.

Gli sviluppi giungono quasi un anno dopo gli eventi catastrofici del 28 maggio 2025, quando il ghiacciaio del Birch è crollato sotto il peso delle frane causate dalla disgregazione del Kleines Nesthorn. In 40 secondi, oltre nove milioni di metri cubi di roccia, fango e ghiaccio sono scesi a valle a circa 200 km/h, seppellendo il villaggio di Blatten. Tutti i 300 abitanti erano stati evacuati in anticipo, ma una persona ha perso la vita. Il sito resta in gran parte inaccessibile a causa dei rischi persistenti.

>> Guarda le immagini del crollo del ghiacciaio del Birch nel breve filmato seguente:

Un ghiacciaio sotto osservazione

Il ghiacciaio di Oigschtchummun si trova sotto la cresta del Breitlauijoch, a circa 2’600 metri di altitudine. È situato al di sotto di ripide pareti rocciose, la cui erosione deposita detriti sul ghiaccio. Questo processo, secondo la scienza, sta accelerando a causa dell’aumento delle temperature e dello scioglimento del permafrost che destabilizza i pendii montani.

Il ghiacciaio è da tempo sotto osservazione. Durante un breve periodo di avanzamento negli anni Ottanta, la sua lingua si è estesa più di quelle di ghiacciai comparabili. Questo ha portato a un monitoraggio più intenso.

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“Il ghiacciaio di Oigschtchummun presenta alcune analogie con il ghiacciaio del Birch per dimensioni, esposizione e pendenza. È interessante notare che anche questo ghiacciaio ha mostrato un notevole aumento dello spessore del ghiaccio in prossimità del fronte già circa dieci anni fa, mentre nelle parti superiori lo spessore si è ridotto”, dice a Swissinfo Matthias Huss, glaciologo e direttore della rete svizzera di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri (GLAMOS).

Questo andamento è simile a quello del ghiacciaio del Birch negli anni precedenti al distacco e indica un’accelerazione della velocità di flusso del ghiaccio, aggiunge Huss.

La ricostruzione di Blatten Dopo il disastro di Blatten, le autorità hanno promesso di ricostruire il villaggio colpito dalla frana entro tre-cinque anni. Il piano comprende una strada, una piazza e una chiesa. Il 28 aprile è stato riferitoCollegamento esterno che sono iniziati i lavori di costruzione della strada che collegherà il villaggio di Wiler a Blatten entro la fine del 2029, nonché di una funivia temporanea tra Wiler e Weissenried. Una strada provvisoria di emergenza ha parzialmente ristabilito l’accesso, ma resta esposta ai pericoli naturali e impraticabile in inverno.

Non paragonabile al caso del ghiacciaio del Birch

Una spiegazione plausibile del recente avanzamento è l’accumulo di detriti provenienti da ripetute frane, il che aumenta il peso e spinge il ghiacciaio verso valle.

“I motivi dell’avanzamento del ghiacciaio non possono essere determinati con certezza. Sembra più probabile che l’aumento delle cadute di massi, sia sul ghiacciaio di Oigschtchummun sia su quello del Birch, sia decisivo per spiegare l’avanzata del fronte glaciale”, ha dichiarato il Servizio cantonale vallesano per i pericoli naturali all’agenzia Keystone-ATS.

Nonostante le analogie, l’ufficio ha sottolineato che la situazione non è paragonabile a quella che ha preceduto il disastro dello scorso anno.

“Le prime conclusioni non lasciano presagire una frana sul ghiacciaio sottostante, come è avvenuto per il Kleines Nesthorn”, ha affermato il Servizio. “I voli di ricognizione effettuati finora non hanno rivelato segnali in tal senso.”

Anche Matthias Huss invita alla prudenza nel fare paralleli diretti, osservando che il crollo del ghiacciaio del Birch è stato causato da un carico eccezionale di roccia.

“Un’accelerazione di un ghiacciaio può avere diverse cause e solitamente non porta a una sua completa disintegrazione”, afferma.

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Christian Huggel, glaciologo dell’Università di Zurigo, è dello stesso parere: “Ci sono analogie con il ghiacciaio del Birch. Ma fortunatamente il ghiacciaio di Oigschtchummun non ha una montagna come il Kleines Nesthorn ai suoi lati che possa caricarlo in modo sostanziale e portarlo al collasso”.

Tuttavia, aggiunge Huggel, vista la storia e le caratteristiche di questo ghiacciaio, “è molto importante che le autorità vallesane lo monitorino attentamente”.

Le autorità locali affermano che non c’è ancora una stima della quantità di materiale che potrebbe staccarsi. Sono necessarie ulteriori verifiche sul campo per valutare i potenziali volumi di rottura. Finora, solo piccole quantità di ghiaccio hanno raggiunto il fondovalle e non sono stati segnalati danni.

“Per quanto riguarda il fiume Lonza, che attraversa parte della Lötschental, esiste un lieve rischio che i detriti possano raggiungerlo, ma questa probabilità è attualmente considerata molto bassa”, puntualizzano.

Contenuto esterno

A cura di Gysi von Wartburg/ts

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

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