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Già 10km di colonna al san Gottardo

Keystone-SDA

Ancora un fine settimana di forte traffico sull'asse stradale nord-sud. Poco prima delle 06.00, la coda all'entrata nord della galleria autostradale del san Gottardo aveva raggiunto i 10 chilometri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando al TCS, gli automobilisti devono attendere un’ora e quaranta minuti prima di poter imboccare la galleria. Ingorghi si segnalano anche nel tratto dell’A2 fra Erstfeld e Göschenen. Come sempre, il TCS consiglia i viaggiatori, quale alternativa, l’autostrada A13.

I weekend estivi sono solitamente caratterizzati da forte traffico sulle strade elvetiche in direzione sud, specie le autostrade. Sabato scorso, la colonna al portale del nord del san Gottardo ha toccato i 20 km, con tempi d’attesa di tre ore almeno.

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