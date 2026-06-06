Giappone, voli aerei ANA e JAL verso rincari record

Keystone-SDA

Le due principali compagnie aeree giapponesi, All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL), si preparano ad aumentare i sovrapprezzi sul carburante per i biglietti internazionali emessi a luglio e agosto, con livelli che potrebbero superare i record storici.

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(Keystone-ATS) Lo anticipa l’agenzia Kyodo che cita fonti a conoscenze del dossier, spiegando che per i voli verso il Nord America e l’Europa, il sovrapprezzo attuale è fissato a 56.000 yen, circa 280 franchi per tratta, e l’importo potrebbe salire fino alla fascia alta dei 60.000 yen, superando i precedenti massimi storici raggiunti nell’autunno 2022.

L’ammontare definitivo è ancora in fase di definizione con il ministero dei Trasporti giapponese, e il rincaro coinvolgerà anche le rotte verso l’Asia. Le due compagnie calcolano il sovrapprezzo sulla base della media del prezzo del cherosene, la principale componente del carburante aereo, nei due mesi precedenti: i valori di aprile e maggio hanno superato le attese, rendendo inevitabile il ritocco. Il contesto attuale, osservano gli analisti, sta ridisegnando i flussi globali a vantaggio degli Stati Uniti.

Le esportazioni americane di energia hanno infatti raggiunto livelli record, e ad aprile circa un terzo del carburante aereo importato in Europa proveniva da raffinerie statunitensi, il doppio rispetto ai livelli precedenti al conflitto, aiutando Washington a consolidare una sorta di egemonia energetica. Lo stesso Giappone da maggio si è impegnato a quadruplicare le importazioni di petrolio americano, a costi sensibilmente più elevati, destinati a trasferirsi lungo la filiera fino ai consumatori finali, con i viaggiatori estivi che si preparano a pagare il conto.