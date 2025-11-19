Giappone: enorme incendio, un morto e 170 edifici distrutti

Keystone-SDA

Un enorme incendio è scoppiato nella città di Oita, sull'isola giapponese di Kyushu, danneggiando almeno 170 edifici e costringendo i residenti a evacuare, hanno riferito le autorità.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rogo vasto quanto sette campi da calcio ha bruciato diversi edifici residenziali nei pressi di un porto peschereccio, scrive l’emittente pubblica britannica Bbc. I media locali affermano che una persona è morta. La causa del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Si tratta del più grande incendio urbano in Giappone dal 1976, escludendo quelli causati dai terremoti.