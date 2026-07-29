Giappone: il bilancio del terremoto sale ad almeno 13 morti

Keystone-SDA

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Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito a 13 morti, ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi.

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(Keystone-ATS) Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade”, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni di sette feriti gravi e 29 feriti lievi. Inoltre, alle 07.00 di oggi, 9’186 persone hanno trovato rifugio in 506 centri di accoglienza distribuiti in cinque prefetture, tra cui Kumamoto e Fukuoka”, ha dichiarato il portavoce del governo Minoru Kihara, citato dal “Guardian”.

Intanto sono state quasi 170 le scosse avvertite dalla popolazione registrate nell’area di Kumamoto dopo la violenta scossa di magnitudo 7.1 di ieri alle 16.27 ora locale (le 09.27 in Svizzera), ha reso noto l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), secondo cui il bilancio, aggiornato alle 09.00 di stamattina, comprende tre scosse di livello “5 inferiore” – quinto grado della scala sismica giapponese a dieci livelli – e 11 di livello 4.

L’epicentro del sisma di ieri si trova in prossimità della faglia di Hinagu, la stessa zona dove nell’aprile 2016 si verificarono terremoti di magnitudo 7. La zona sismicamente attiva si estende per circa 50 chilometri tra l’entroterra di Kumamoto e il Mar di Yatsushiro, ha spiegato Masashi Kiyomoto, coordinatore per la riduzione del rischio sismico e tsunami della JMA, in una conferenza stampa, avvertendo che nell’arco di una settimana circa non si esclude il verificarsi di una scossa di intensità prossima al livello massimo 7.