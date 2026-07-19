Giappone: ministro difesa, non possiamo più evitare tema nucleare

Keystone-SDA

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"Il Giappone non può evitare di discutere la questione nucleare".

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(Keystone-ATS) Lo ha detto il ministro della difesa Shinjiro Koizumi nel corso di un programma in rete diffuso nel fine settimana, aprendo ufficialmente il dibattito su una delle tematiche più sensibili per Tokyo, alla luce del crescente attivismo di alcuni paesi europei in materia di deterrenza atomica.

Koizumi, considerato uno dei membri più favorevoli al riarmo all’interno dell’esecutivo conservatore guidato dalla premier Sanae Takaichi, ha citato i casi di Francia e Finlandia come esempi di politiche orientate al rafforzamento della dissuasione nucleare. Lo scorso mese, il parlamento finlandese ha approvato una legge che consente l’ingresso di armi nucleari nel paese, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato a marzo un aumento del numero di testate di Parigi.

Le dichiarazioni di Koizumi giungono mentre il governo giapponese si appresta a rivedere entro la fine dell’anno i tre documenti chiave sulla sicurezza nazionale, un processo che potrebbe riaprire il dibattito su temi storicamente sensibili per Tokyo. Il Giappone, unico paese al mondo ad aver subito un attacco nucleare, basa la propria sicurezza sul cosiddetto “ombrello nucleare” statunitense, ma mantiene ufficialmente i tre principi non nucleari: non produrre, non possedere e non consentire l’ingresso di armi atomiche sul proprio territorio.

“L’ambiente di sicurezza del Giappone è diventato più severo”, ha sostenuto Koizumi, affermando la necessità di superare la situazione per cui alcuni argomenti vengono considerati non discutibili. La sua posizione riflette una linea già emersa nei mesi scorsi. Anche l’ex ministro della difesa Itsunori Onodera, verso la fine del 2025, aveva sollecitato una riflessione sul futuro dei principi non nucleari, segno che il dibattito investe le radici stesse dell’identità nazionale giapponese.