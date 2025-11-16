Giappone: orso al supermercato, panico nel centro commerciale

Keystone-SDA

Fare la spesa al supermercato e scorgere un orso che si aggira indisturbato tra i banconi.

(Keystone-ATS) È la scena surreale a cui hanno assistito in Giappone i clienti in un punto vendita di una catena nazionale, nella prefettura di Akita, a nord del paese, un’area da tempo insediata dai mammiferi sempre più a loro agio nei centri abitati.

L’incidente è avvenuto stamattina, racconta la stampa locale, con i dipendenti del centro commerciale che hanno subito cercato di creare una barriera protettiva, mentre facevano evacuare i clienti. All’intervento della polizia l’orso si trovava nella sezione dei mobili da casa, ed è stato subito sedato, prima di essere abbattuto con uno shock elettrico. L’intero centro commerciale è rimasto chiuso per la restante giornata.

L’ondata senza precedenti di attacchi ha costretto il governo giapponese ha rafforzare le contromisure contro gli orsi, che hanno già causato 13 vittime dall’aprile scorso, il bilancio più alto mai registrato in un singolo anno. Lo scorso giovedì, durante una riunione ministeriale, è stato approvato un pacchetto aggiornato che prevede sostegno finanziario e logistico ai comuni per reclutare cacciatori autorizzati, nonché interventi strutturali come la costruzione di recinzioni, per impedire agli orsi di avvicinarsi alle aree abitate. Una modifica normativa ha inoltre autorizzato gli agenti di polizia a utilizzare fucili per neutralizzare orsi ritenuti una minaccia immediata.