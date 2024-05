Giappone deluso dai commenti di Biden sulla xenofobia di Tokyo

(Keystone-ATS) Il governo del Giappone si è detto “deluso” dai commenti di qualche giorno fa pronunciati dal presidente americano Joe Biden – che ha definito la nazione asiatica “xenofoba”, al pari di altri paesi, tra cui la Cina, l’India e la Russia.

Lo riferisce l’agenzia Kyodo che cita una fonte diplomatica nipponica che intende rimanere anonima, che ha aggiunto come i commenti di Biden, pronunciati mercoledì in occasione di un evento di raccolta fondi in vista delle elezioni presidenziali del 2024, “non si basano su una comprensione accurata della politica giapponese”.

Durante la manifestazione a cui partecipavano numerosi elettori americani di origine asiatica, Biden ha fatto un confronto tra la crescita dell’economia statunitense e l’alta accoglienza di immigrati rispetto alla situazione di stallo in altri Paesi, tra cui il Giappone, accusati di non voler accettare immigrati.

Lo scorso giovedì, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha cercato di contestualizzare le osservazioni di Biden, affermando che il suo obiettivo era quello di sottolineare quanto sia importante per gli Stati Uniti essere considerato una nazione che su basa sull’immigrazione. “I nostri alleati e partner sanno bene quanto il presidente li rispetti”, ha precisato Jean-Pierre ai giornalisti.