Ginevra: 60’000 partecipanti alla corsa dell’Escalade

Keystone-SDA

Tra oggi e domani circa 60'000 corridori si sono dati appuntamento nelle strade di Ginevra per partecipare alla 47esima edizione della Course de l'Escalade.

1 minuto

(Keystone-ATS) Viene così stabilito un nuovo record: secondo un comunicato sono state 59’712 le persone che si sono iscritte per correre per le strade di Ginevra, il 4,4% in più rispetto al 2024, e la maggioranza è costituita da donne. Le iscrizioni erano limitate a 60’000, di cui 6’000 pettorali disponibili per la Marmite.

Quest’ultima, una corsa non competitiva in maschera lunga 3,6 chilometri, ha riunito oggi diverse migliaia di atleti mascherati di tutte le età. La partenza è stata data alle 19.00, subito dopo l’ultima corsa popolare del percorso di 7,3 chilometri. Conigli inseguiti dalle loro carote, dinosauri gonfiabili o barrette di cioccolato a grandezza naturale si sono lanciati allegramente per le vie della città.

Le gare proseguiranno domani, con quelle dei bambini al mattino. Gli atleti si sfideranno sul percorso di 7,3 chilometri nel pomeriggio. Jimmy Gressier, campione del mondo dei 10 chilometri, affronterà il campione europeo della stessa distanza Dominic Lobalu.