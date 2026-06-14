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Ginevra: G7, scontri tra manifestanti e polizia nei pressi dell’ONU

Keystone-SDA

Nei pressi della sede dell'ONU a Ginevra si sono verificati scontri tra manifestanti contro il vertice del G7 che si apre domani a Évian-les-Bains, sulla riva francese del Lemano, e le forze di polizia, anno constatato giornalisti dell'agenzia di stampa France-Presse.

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(Keystone-ATS) I dimostranti hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con granate lacrimogene. Sono stati presi di mira anche diversi edifici, tra cui quelli della società di revisione e consulenza PricewaterhouseCoopers e della sede dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

Disordini si erano già verificati in precedenza. Nella zona della stazione ci sono stati scontri con la polizia ed è stata incendiata un’auto. Come riportato da un giornalista di Keystone-ATS, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti, tra cui biciclette, contro le forze dell’ordine. Si sono inoltre udite esplosioni e sono stati segnalati diversi atti di vandalismo, in particolare contro una banca.

Poco dopo le 19.00, la manifestazione è stata sciolta su ordine della polizia, ha riferito un portavoce del Dipartimento cantonale delle istituzioni e del digitale.

Da parte sua, la polizia non fornisce per il momento alcuna indicazione riguardo a eventuali arresti o feriti. Dopo aver inizialmente stimato la partecipazione a 7000 persone alla partenza della marcia, ritiene che la manifestazione abbia riunito circa 20’000 partecipanti, cifra avanzata pure dalla coalizione NO G7, contraria al vertice che riunisce i leader delle sette maggiori economie liberali al mondo, che si autodefinisce di resistenza contro il fascismo e l’imperialismo.

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