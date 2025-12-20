Ginevra: in 4200 nel lago a 8,7 gradi alla Coupe de Noël
Circa 4200 persone partecipano questa fine settimana alla 87esima edizione della Coupe de Noël nuotando nelle acque a 8,7 gradi del Lemano a Ginevra.
(Keystone-ATS) La maggior parte dei partecipanti, 3700, si tuffa per piacere, spesso mascherati, nuotando per 100 metri. Cinquecento persone sono invece iscritte nelle categorie di competizione, che si terranno domani, indicano gli organizzatori.
Organizzata da Genève Natation, la manifestazione si è tenuta per la prima volta nel 1933.