Ginevra: scoperto presunto pacco bomba in edificio del centro

Keystone-SDA

Un potenziale pacco bomba è stato scoperto stamane in un edificio del centro di Ginevra. La zona è stata evacuata dalle forze dell'ordine.

(Keystone-ATS) Il pacco, ha riferito a Keystone-ATS il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) confermando quanto pubblicato dalla stampa locale, è stato trovato in un immobile della rue de la Corraterie, ai margini del quartiere delle banche. “A causa della probabile presenza di esplosivi, l’MPC e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) sono stati informati del ritrovamento”. “Sono in corso indagini per determinare l’origine e l’esatto contenuto del pacco”, ha precisato la procura federale.

L’accaduto fa seguito alle esplosioni di pacchi bomba avvenute in aprile, agosto e novembre dello scorso anno a Plan-les-Ouates, St-Jean e Grange-Canal, sempre nel canton Ginevra. Una bambina di dodici anni era rimasta gravemente ferita in una delle deflagrazioni.

A Saint-Jean e a Grange-Canal, riferisce 20 minutes, erano stati presi di mira due dipendenti di Patek Philippe. Secondo il sito internet del quotidiano gratuito, sono state avanzate diverse richieste di riscatto per decine di milioni di franchi nei confronti dell’azienda orologiera.

E anche oggi sembra esserci un legame tra il produttore di orologi e il pacco bomba. All’indirizzo dove è stato trovato ha infatti sede la società fiduciaria che si occupa dei conti di Patek Philippe, indica 20 minutes.