Come gli Stati Uniti hanno trasformato gli aiuti umanitari in uno strumento di influenza

Il presidente John F. Kennedy firmò il Foreign Assistance Act il 3 novembre 1961. Tale legge è servita come base legale per la creazione dell'USAID nello stesso mese. Abbie Rowe. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston

Smantellando l'USAID, Donald Trump sta voltando le spalle a una strategia centenaria di utilizzo degli aiuti umanitari come leva di influenza nel mondo. Tuttavia, indebolendo questo pilastro della sua diplomazia, Washington rischia di andare contro i suoi stessi interessi.

9 minuti

Lo smantellamento dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) da parte della nuova amministrazione del presidente Donald Trump all’inizio dell’anno ha messo in evidenza la dipendenza del settore umanitario dai finanziamenti statunitensi.

Da un giorno all’altro, in tutto il mondo, i programmi di una costellazione di attori umanitari – agenzie ONU, ONG internazionali e nazionali, Governi locali – sono stati gettati in una profonda incertezza.

Serie: Il futuro degli aiuti dopo Trump (3/3) Questo articolo è l’ultimo di una serie in tre parti che analizza il futuro degli aiuti umanitari in un momento in cui gli Stati Uniti e i principali donatori occidentali si stanno ritirando dal campo. La prima parte esplora l’impatto dei tagli sul lavoro delle agenzie umanitarie sul campo. La seconda esamina le possibilità dei Paesi emergenti, e persino degli attori privati, di colmare il vuoto di finanziamenti.

In Sudan, un Paese in preda a una delle peggiori crisi mondiali, più di mezzo milione di persone rischiano di perdere il regolare accesso al cibo, mentre in Yemen circa 220’000 sfollati potrebbero non avere più accesso all’assistenza sanitaria.

Prima dei tagli, la cui entità è ancora difficile da stimare, gli Stati Uniti da soli finanziavano il 40% degli aiuti umanitari mondiali. Molto più dell’8% del secondo maggior contribuente, la Germania.

Contenuto esterno

“Questa percentuale riflette la posizione degli Stati Uniti nella geopolitica del XX secolo”, spiega Valérie Gorin, direttrice didattica del Centro di studi umanitari di Ginevra.

Herbert Hoover, padre degli aiuti alimentari

Per capire l’origine di questa influenza, dobbiamo tornare indietro alla Prima guerra mondiale, nel 1914.

Mentre il Belgio, occupato dalle truppe tedesche, soffriva una terribile carestia, gli Stati Uniti istituirono un comitato di aiuto per distribuire pacchi di cibo alla popolazione belga. Il comitato era guidato da Herbert Hoover, che in seguito sarebbe diventato presidente.

Dopo la Prima guerra mondiale, nel 1919, Hoover creò l’American Relief Administration (ARA), il precursore dell’USAID. Attiva negli aiuti alimentari, questa organizzazione distribuì inizialmente le razioni in eccedenza che l’esercito statunitense non aveva dato ai suoi soldati durante la guerra.

Nel 1921, l’ARA intervenne nella Russia sovietica, che stava affrontando una grave carestia. “Si trattava di decidere se aiutare le persone nei territori controllati dai comunisti”, spiega Valérie Gorin. “E soprattutto come usare questi aiuti alimentari come arma contro il comunismo”.

Gli Stati Uniti fornirono anche grano, prodotto in eccesso, e macchinari agricoli. L’obiettivo era promuovere l’immagine di un Paese altruista, dimostrare la superiorità del modello capitalista e stimolare l’economia statunitense”, afferma Bertrand Taithe, professore dell’Università di Manchester.

Con la nostra app SWIplus, riceverete ogni giorno le notizie più rilevanti dalla Svizzera, le ultime edizioni delle trasmissioni d’informazione della RSI Telegiornale e Modem, nonché una panoramica personalizzabile dell’attualità dei Cantoni di vostra scelta. Qui trovate ulteriori informazioni sull’app.

L’aiuto contro il comunismo

“Gli americani usano gli aiuti umanitari per conquistare cuori e menti. Non è un atto disinteressato di solidarietà, ma uno strumento della diplomazia americana”, afferma Valérie Gorin.

Questo obiettivo è stato chiaramente dichiarato durante la Guerra fredda, che ha diviso il mondo nel dopoguerra. Nel 1961, l’ex presidente John F. Kennedy istituì l’USAID. Disse alle sue reclute: “Dal momento che non vogliamo inviare truppe americane nelle molte regioni in cui la libertà è minacciata, mandiamo voi”, scrive il Financial TimesCollegamento esterno.

“L’idea era semplice: la povertà era il terreno di coltura del comunismo, ed è lì che gli Stati Uniti decisero di intervenire”, spiega Valérie Gorin.

“Gli aiuti alimentari dovevano aiutare a conquistare una sfera d’influenza nelle aree in cui il comunismo stava guadagnando terreno e nelle regioni che dovevano essere stabilizzate per fungere da baluardo tra il blocco orientale e quello occidentale”, aggiunge la ricercatrice. Tra queste, gli Stati appena decolonizzati dell’Asia e dell’Africa.

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Dorian Burkhalter Il settore umanitario ha ancora un futuro? Come dovrebbe essere? Diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Svizzera, hanno tagliato i loro bilanci per gli aiuti, facendo precipitare il settore in una crisi esistenziale. Di fronte a questa situazione, quali strade dovrebbero esplorare gli umanitari? Vorremmo sentire il vostro parere. Partecipa alla discussione 1 Mi piace Visualizza la discussione

La nascita delle grandi ONG

La Guerra fredda è stato un periodo in cui sono fiorite le principali ONG internazionali americane, come CARE, Save the Children e IRC. Hanno beneficiato di ingenti finanziamenti statali, che sono andati di pari passo con legami talvolta stretti con il Governo.

“C’è una sorta di allineamento tra gli obiettivi delle ONG e quelli della politica estera statunitense”, spiega Bertrand Taithe. Questo allineamento è stato alimentato dalla dipendenza finanziaria di queste organizzazioni dal Governo, ma anche dal fatto che all’epoca “molte persone stavano fuggendo dal totalitarismo. C’era quindi un avvicinamento tra i promotori della libertà, coloro che cercavano la libertà e coloro che aiutavano queste persone”, aggiunge.

Questa vicinanza è stata evidente durante la guerra del Vietnam, tra il 1955 e il 1975. La maggior parte delle ONG statunitensi è intervenuta solo nel Vietnam del Sud, che ha beneficiato del sostegno militare ed economico di Washington, e non nel Vietnam del Nord, controllato da un regime comunista. Ma con il protrarsi del conflitto, alcuni umanitari misero in discussione questo avvicinamento.

“Le organizzazioni più pacifiste, che non approvano né gli obiettivi né i metodi di questa guerra, prenderanno le distanze dal Governo americano”, spiega Bertrand Taithe. È il caso, ad esempio, di CARE e Oxfam America, che riconsiderano la loro partnership con l’USAID.

“Intervento militare-umanitario”

Nei decenni successivi, gli interventi militari statunitensi, ad esempio in Afghanistan e in Iraq, sono stati accompagnati da aiuti umanitari, in particolare alimentari e medici. L’obiettivo di questa assistenza era stabilizzare le zone occupate e aumentare la legittimità delle autorità sostenute dagli Stati Uniti.

“L’aiuto umanitario sta diventando un modo per imporre le aspirazioni democratiche a certi Paesi.” Valérie Gorin, Centro di studi umanitari di Ginevra

“Si parla di intervento militare-umanitario, con una confusione di termini”, spiega Valérie Gorin. “L’aiuto umanitario sta diventando un modo per imporre le aspirazioni democratiche a certi Paesi”.

All’inizio dell’invasione dell’Afghanistan nel 2001, il segretario di Stato USA Colin Powell dichiarò esplicitamente in un discorso che le ONG erano un elemento chiave degli sforzi militari americani, descrivendole come “moltiplicatori di forza” e “una parte importante della nostra forza armata”.

Questa retorica – contraria ai principi di neutralità e indipendenza – è stata fortemente criticata dalle ONG umanitarie. Medici senza frontiere (MSF) ha sottolineato che tale atteggiamento metteva in pericolo il proprio personale e ostacolava l’accesso alle popolazioni civili.

Durante questo periodo, le ONG sono state bersaglio di diversi attacchi terroristici, il più famoso dei quali è stato l’esplosione di un camion bomba davanti all’ufficio dell’ONU a Baghdad nel 2003.

“Le ONG hanno cercato di salvaguardare la propria indipendenza, ma non sempre sono state in grado di mantenere le promesse di finanziamento del Governo americano”, spiega Bertrand Taithe.

Il 19 agosto 2003, un attacco terroristico agli uffici delle Nazioni Unite presso il Canal Hotel di Baghdad uccise 22 membri del personale internazionale e locale delle Nazioni Unite e ferì più di cento persone. Keystone / Evan Vucci

Perditad’influenza

“Gli Stati Uniti hanno sempre utilizzato gli aiuti umanitari per stringere nuove amicizie, mantenere i legami esistenti e aumentare la propria influenza”, afferma Bertrand Taithe.

In alcuni settori, in particolare quello sanitario, il contributo degli aiuti statunitensi è stato ampiamente apprezzato, conferendo al Paese un profilo globale.

Ad esempio, il President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), istituito dal presidente George W. Bush nel 2003, ha salvato milioni di vite, soprattutto in Africa. Il suo futuro è ora in pericolo. Così come il futuro di molti programmi precedentemente finanziati dall’USAID.

+ Per saperne di più sull’impatto dei tagli statunitensi, in particolare sui programmi per le donne e quelli per la lotta contro l’HIV, ascoltate questo episodio del nostro podcast Inside Geneva (in inglese).

Nell’ambito del suo programma “Make America Great Again”, Donald Trump ha dipinto gli aiuti esteri come inefficaci, troppo costosi e controllati dalla sinistra. Sebbene il suo attacco all’USAID fosse previsto, la velocità e l’entità dei tagli sono state una sorpresa. Trump sostiene di concentrarsi sugli interessi diretti degli Stati Uniti, ma per Bertrand Taithe lo smantellamento dell’USAID è soprattutto una “decisione ideologica”.

“Avrà un impatto negativo sugli interessi statunitensi, sia a livello interno, perché gran parte degli aiuti sono un sostegno indiretto all’agricoltura, sia a livello esterno, perché significherà una chiara perdita di influenza nel mondo”, afferma.

A cura di Virginie Mangin/sj

Tradotto con l’aiuto dell’IA/mrj

La Ginevra internazionale è un mondo a sé. Iscrivetevi alla nostra newsletter, la guida perfetta che vi permetterà di orientarvi.