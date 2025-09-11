Il Consiglio per i diritti umani si riunisce in un contesto di crisi di bilancio

L'ambasciatore svizzero Jürg Lauber lunedì 8 settembre a Ginevra. Quest'anno la Svizzera presiede il Consiglio dei diritti umani, un ruolo incentrato sul coordinamento. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Il Consiglio per i diritti umani ha avviato lunedì la sua ultima sessione dell'anno. Dall'8 settembre all'8 ottobre a Ginevra, i 47 Stati membri del principale organo dell'ONU incaricato della promozione e della difesa dei diritti umani nel mondo esamineranno una lunga lista di Paesi e temi che esigono la loro attenzione.

Questa sessione si apre in un contesto geopolitico teso, segnato ancora una volta dalle guerre a Gaza, in Ucraina e in Sudan. A ciò si aggiungono la crisi finanziaria che sta attraversando l’ONU e i progetti di riforma che hanno ripercussioni – e continueranno ad averne – sui lavori del Consiglio.

“Copriremo l’intero programma, ma in modo più efficiente e rapido”, ha dichiarato in conferenza stampa l’ambasciatore svizzero Jürg Lauber, che quest’anno presiede il Consiglio per i diritti umani. Come nella sessione precedente, avvenuta in giugno, i tempi d’intervento e il numero di delegazioni che potranno prendere la parola saranno ridotti per accorciare la durata dei lavori e quindi risparmiare, ha aggiunto.

Crisi di liquidità

A inizio settembre, solo 124 dei 193 Stati membri dell’ONU avevano versato interamente il loro contributo annuale al bilancio ordinario dell’organizzazione. Né gli Stati Uniti né la Cina, rispettivamente primo e secondo Paese donatore, figurano tra questi, e c’è chi teme che Washington possa non versare la propria quota neanche in futuro.

Come in altre parti del sistema ONU, le cui spese dovrebbero essere ridotte circa del 20%, il Consiglio per i diritti umani deve effettuare dei tagli. Ciò ha un impatto sull’organizzazione delle sue sessioni e sulla realizzazione dei mandati che istituisce. Una commissione d’inchiesta sulla Repubblica Democratica del Congo, votata a inizio anno, non ha quindi ancora potuto essere avviata per mancanza di fondi.

Interrogato sull’impatto dei tagli, Jürg Lauber ha dichiarato di avere “sentimenti contrastanti”. Se da un lato elogia gli sforzi intrapresi dalle delegazioni per “migliorare l’efficienza del Consiglio”, dall’altro sottolinea che “le misure che limitano l’accesso al Consiglio sono contrarie a ciò che [lui] vorrebbe, ovvero più diplomazia”. Ha aggiunto: “Il numero di attività e di mandati del Consiglio non ha smesso di aumentare, ma c’è una ragione: la situazione dei diritti umani nel mondo lo esige”.

Di fronte alle difficoltà di bilancio, il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha lanciato a marzo un importante progetto di riforma intitolato UN 80. Questo prevede, tra l’altro, la delocalizzazione di posti di lavoro attualmente basati a Ginevra e New York, nonché la fusione di agenzie con mandati simili. L’Alto Commissariato per i diritti umani, che sostiene l’attività del Consiglio, è interessato da queste riforme. L’impatto che potrebbero avere sul Consiglio rimane sconosciuto. Tuttavia, alcuni Stati temono che l’urgenza con cui si stanno attuando le riforme non consenta una vera riflessione strategica sui cambiamenti auspicabili a lungo termine.

Timori per i meccanismi d’inchiesta

Mentre gli Stati riflettono sull’efficacia del Consiglio per i diritti umani, alcuni diplomatici e diplomatiche temono che i Paesi autoritari approfittino del contesto per opporsi alla creazione di nuove commissioni d’inchiesta. Infatti, sebbene la maggior parte degli Stati siano concordi sulla necessità di concentrare gli sforzi del Consiglio, le posizioni su come farlo rimangono divergenti.

Istituite senza l’accordo dei Paesi interessati, le inchieste del Consiglio sono oggetto di accesi dibattiti tra chi ne denuncia il carattere invasivo e il costo ritenuto troppo elevato e chi sottolinea l’importanza delle prove che raccolgono.

“È un timore”, conferma una diplomatica di un Paese europeo, che ritiene tuttavia che un certo numero di Paesi respinga questa narrazione. “Queste inchieste producono risultati. Sono meccanismi che hanno dimostrato la loro efficacia”, aggiunge.

Dal canto suo, Jürg Lauber ricorda che il sistema dei diritti umani dell’ONU rappresenta solo il 5% circa del bilancio totale delle Nazioni Unite (pari a 3,72 miliardi di dollari per il 2025), una cifra ben inferiore alle spese per i settori della pace e della sicurezza, e dello sviluppo. “Un meccanismo d’inchiesta, basandosi sui mandati esistenti, costa circa 3-4 milioni di dollari all’anno. Questa cifra comprende gli stipendi del personale di ricerca, il supporto amministrativo, le trasferte, eccetera. Le persone titolari del mandato lavorano a titolo gratuito. Non si tratta di somme enormi, ma ci troviamo comunque di fronte a dei tagli”.

Nuovo disimpegno statunitense

A fine agosto, gli Stati Uniti hanno annunciato che non parteciperanno all’Esame periodico universale (EPU) del Consiglio per i diritti umani, al quale il Paese avrebbe dovuto sottoporsi in novembre. Questo processo di valutazione tra pari e da parte della società civile è considerato uno dei principali punti di forza del Consiglio per i diritti umani, creato nel 2006, poiché garantisce che ogni Paese debba, a un certo punto, rendere conto del proprio operato. Sarebbe la prima volta che uno Stato si sottrae a questa revisione. Washington aveva già annunciato a inizio anno il proprio ritiro dal Consiglio.

Questa nuova decisione ha suscitato la reazione delle ONG, tra cui Human Rights Watch, secondo cui l’amministrazione di Donald Trump dimostra un “disprezzo ingiustificabile per i diritti umani, sia a livello nazionale che internazionale”. L’ONG ginevrina International Service for Human Rights (ISHR) ha esortato i membri del Consiglio a condannare la decisione degli Stati Uniti, soprattutto per “evitare un effetto domino”.

Interrogata sull’impatto che questa decisione potrebbe avere sulla credibilità del Consiglio, una diplomatica di stanza a Ginevra sottolinea che le critiche sono sempre esistite. Secondo lei, è necessario “migliorare l’efficienza” del sistema per preservarne la legittimità. Ricorda che il Consiglio produce risultati concreti, citando l’esempio del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, che ha permesso la liberazione di persone detenute.

Il programma in breve Il programma è fitto. Per quasi cinque settimane, il Consiglio esaminerà più di 60 rapporti e terrà decine di dibattiti su numerosi temi e su circa 40 Stati. La situazione dei diritti umani in Myanmar, Afghanistan, Ucraina, Russia, Bielorussia, Nicaragua, Venezuela, Sudan, Siria e Repubblica Democratica del Congo sono, tra le altre, all’ordine del giorno. Anche la catastrofe umanitaria a Gaza dovrebbe essere affrontata dall’Alto commissario per i diritti umani e da numerosi Paesi. Il Consiglio deciderà in particolare se rinnovare o meno il mandato della relatrice speciale sui diritti umani in Russia. Sono attesi almeno 34 progetti di risoluzione. Il programma completo è disponibile sul sito delle Nazioni UniteCollegamento esterno.

