La Carta delle Nazioni Unite ha 80 anni, ma è ancora importante?

L'ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield regge una copia della Carta delle Nazioni Unite durante una riunione del Consiglio di sicurezza a New York presieduta dalla Russia, 24 aprile 2023. EPA/JUSTIN LANE

La Carta delle Nazioni Unite celebra il suo 80° anniversario in un momento in cui Israele, Iran e Stati Uniti si sono appena scontrati a colpi di missili e la Russia continua la sua invasione dell'Ucraina. Ma cosa dice questo documento? Viene ancora rispettato? Ve lo spieghiamo.

7 minuti

Nel 1945 nasceva la Carta delle Nazioni UniteCollegamento esterno. Oggi, quando la si cita nelle notizie, di solito è per indicare che un evento – un attacco missilistico, un’invasione o l’annessione di un territorio – ne viola i principi. Ma cosa resta davvero di questo testo? La risposta in cinque domande.

Che cos’è la Carta delle Nazioni Unite?

È il testo fondante delle Nazioni Unite, originariamente firmato da 50 Stati alla Conferenza di San Francisco alla fine della Seconda guerra mondiale, il 26 giugno 1945. È entrata in vigore il 24 ottobre dello stesso anno.

La Carta delle Nazioni Unite costituisce la base dell’attuale diritto internazionale e ne stabilisce i principi fondamentali. Questi includono la sovranità degli Stati, l’uguaglianza giuridica delle nazioni, il divieto di usare la forza – tranne che per autodifesa o per decisione del Consiglio di sicurezza – il rispetto dei diritti umani e la cooperazione internazionale.

In un certo senso, è la costituzione del sistema multilaterale. È un trattato internazionale vincolante che ogni Stato s’impegna a rispettare aderendo alle Nazioni Unite. Contiene 111 articoli, organizzati in 19 capitoli.

La Carta ha aperto la strada anche ad altri testi storici, come la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e, più recentemente, il Patto per il futuroCollegamento esterno del 2024.

>> Leggi anche il nostro articolo sui retroscena della nascita dell’ONU 80 anni fa:

Altri sviluppi

Altri sviluppi A 80 anni dalla fine della guerra, cosa resta del sogno delle Nazioni Unite? Questo contenuto è stato pubblicato al L’ONU è nata all’indomani dell’armistizio dell’8 maggio 1945, con l’obiettivo di stabilire una pace duratura. Dopo 80 anni, l’ascesa degli estremi e il ritorno del conflitto aperto stanno mettendo in discussione le istituzioni internazionali nate all’epoca. Di più A 80 anni dalla fine della guerra, cosa resta del sogno delle Nazioni Unite?

A cosa serve?

Il suo obiettivo primario è promuovere la pace nel mondo. Attribuisce questa missione principalmente al Consiglio di sicurezza, in particolare ai suoi cinque membri permanenti: Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Russia. Ma in un momento in cui i conflitti non sono mai stati così numerosi, è difficile parlare di successo.

“Di fronte all’uso unilaterale della forza da parte di Russia, Stati Uniti e Israele, tendiamo a dipingere un quadro fosco in termini di pace e sicurezza”, conferma Vincent Chetail, professore di diritto internazionale al Geneva Graduate Institute. “Ma nel campo della cooperazione tecnica ci sono stati molti successi meno visibili”.

La Carta pone anche le basi per la cooperazione in molti altri settori, tra cui la salute, le telecomunicazioni e la meteorologia. Questo lavoro è concentrato all’interno delle agenzie tecniche delle Nazioni Unite, la maggior parte delle quali hanno sede a Ginevra.

La Carta viene violata più oggi che in passato?

Leggendo le notizie – i recenti attacchi da parte di Israele e degli Stati Uniti al programma nucleare iraniano e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, tra le altre cose – si ha l’impressione che la Carta delle Nazioni Unite sia oggi meno rispettata che in passato.

“Questa è effettivamente la sensazione. Ma se facciamo un passo indietro, ci rendiamo conto che il fatto che le grandi potenze stiano violando il diritto internazionale non è fondamentalmente nuovo”, spiega Vincent Chetail.

Nel corso dei decenni, diverse potenze hanno violato la Carta in vari conflitti. Tra questi, la guerra di Corea, iniziata nel 1950, la guerra del Vietnam e l’intervento degli Stati Uniti negli anni Sessanta, l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979 e la guerra in Iraq condotta da Washington e dai suoi alleati a partire dal 2003.

Secondo Vincent Chetail, le violazioni sono oggi più visibili che mai, soprattutto grazie ai social network. C’è anche una maggiore consapevolezza e conoscenza del diritto internazionale da parte dell’opinione pubblica, che le denuncia con più forza.

“Ma ciò che preoccupa oggi è che abbiamo l’impressione che i potenti violino il diritto senza nemmeno preoccuparsi di giustificarsi o di proiettare un’immagine di legalità”, aggiunge il professore.

Gli Stati invocano tradizionalmente l’articolo 51 della Carta, che garantisce il diritto all’autodifesa in caso di “aggressione armata”. Si tratta di una disposizione usurpata quando le persone combattono sostenendo di difendersi da una minaccia ingiustificata.

Secondo il ricercatore, il fatto che i Governi giustifichino l’uso della forza facendo riferimento all’obiettivo del cambio di regime, come hanno fatto Stati Uniti, Russia e Israele negli ultimi anni in contesti diversi, dimostra questa evoluzione.

Alla Conferenza di San Francisco, tra il 25 aprile e il 26 giugno 1945, le delegazioni di 50 nazioni lavorarono al contenuto della Carta delle Nazioni Unite KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Ma la Carta ha ancora un peso oggi?

L’importanza simbolica della Carta è dimostrata dal fatto che i Governi continuano a usarla per giustificarsi o difendersi. La Cina, ad esempio, invoca regolarmente i principi di sovranità e di non ingerenza, come definiti nella Carta, per contrastare le critiche sul suo mancato rispetto dei diritti umani. Anche quando queste provengono dalle Nazioni Unite.

Ma è probabilmente per i Paesi più piccoli, tra cui la Svizzera, che la Carta continua ad avere un’importanza particolare. “Gli Stati potenti possono accontentarsi della legge del più forte. Quindi è chiaro che la Carta delle Nazioni Unite è un fattore di stabilità e sicurezza per i Paesi più deboli”, spiega Vincent Chetail.

La Carta e le Nazioni Unite hanno anche svolto un ruolo nella decolonizzazione, aprendo la strada all’indipendenza degli Stati colonizzati. In 80 anni, il numero dei membri dell’ONU è passato da 50 a 193.

Veduta aerea dell’affresco effimero dell’artista svizzero e francese Saype, intitolato “World in Progress”, che raffigura due bambini che disegnano il loro mondo ideale, al Palazzo delle Nazioni di Ginevra. Questo affresco è stato donato dalla Svizzera in occasione del 75° anniversario della Carta delle Nazioni Unite. KEYSTONE/Valentin Flauraud

La Carta può essere riformata?

Il meccanismo esiste. Due articoli (108 e 109) consentono d’introdurre emendamenti, a condizione che i due terzi dell’Assemblea generale e tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza li sostengano.

Dalla sua creazione, la Carta è stata emendata più volte. Tra i cambiamenti più significativi vi è l’aggiunta di membri non permanenti al Consiglio di sicurezza, portandone il totale da sei a dieci. Oppure l’ampliamento dei membri del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, passati da 18 a 27 e poi a 54 membri.

Oggi si continua a chiedere cambiamenti più ampi. La Coalizione per la riforma della Carta delle Nazioni UniteCollegamento esterno chiede una Conferenza generale (sarebbe la prima volta, anche se l’articolo 109 la prevede) per rivedere la Carta nella sua interezza.

Brasile, Sudafrica e India, in particolare, sono favorevoli. Al centro del dibattito c’è il Consiglio di sicurezza, paralizzato dal veto dei suoi membri permanenti. Solo una modifica della Carta potrebbe cambiare la sua composizione, che riflette l’equilibrio di potere all’indomani della Seconda guerra mondiale.

Nessuno ritiene realistico l’abbandono del veto. D’altra parte, l’allargamento dei membri permanenti per includere, ad esempio, i Paesi africani o sudamericani potrebbe interessare alcuni membri della comunità internazionale.

A cura di Virginie Mangin

Tradotto con l’aiuto dell’IA/mrj

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative