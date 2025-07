La Fondazione umanitaria di Gaza continuerà a operare nonostante la chiusura della sua filiale a Ginevra

Palestinesi con pacchi di aiuti vicino a un centro di distribuzione della Fondazione umanitaria di Gaza, a Khan Younis, nel sud dell'enclave. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

L'autorità di controllo delle fondazioni in Svizzera scioglierà la filiale di Ginevra dell'organizzazione che gestisce un controverso meccanismo di aiuti a Gaza. Una decisione simbolica, mentre si moltiplicano le richieste per il ritorno del sistema delle Nazioni Unite.

6 minuti

Dorian Burkhalter

Basato a Ginevra, mi occupo dell'attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. La mia attenzione è rivolta agli aiuti umanitari, ai diritti umani e alla diplomazia della pace. Ho studiato economia e commercio all'Università di Losanna prima di seguire una formazione da giornalista e di entrare a far parte di SWI swissinfo.ch nel 2021. Altra lingua: 1 Français fr La Fondation humanitaire de Gaza continuera à opérer malgré la dissolution de sa filiale à Genève originale Di più La Fondation humanitaire de Gaza continuera à opérer malgré la dissolution de sa filiale à Genève

Mercoledì, l’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AFV) ha annunciato che la filiale di Ginevra della Fondazione umanitaria di Gaza (GHF) sarà sciolta. Una decisione presa “perché la fondazione GHF non ha rispettato vari obblighi legali”, ha dichiarato il Dipartimento federale dell’interno (DFI), da cui dipende l’AFV, all’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS.

Con sede nel Delaware, negli Stati Uniti, la GHF aveva registrato all’inizio dell’anno, per motivi finanziari, una filiale non operativa a Ginevra. Secondo l’autorità di vigilanza delle fondazioni, sono state rilevate diverse carenze. Tra questi, il fatto che nessun membro del consiglio di fondazione sia domiciliato o abbia diritto di firma in Svizzera, che la GHF non abbia un conto bancario nel Paese e che non disponga di un indirizzo valido.

Tuttavia, questa decisione non avrà alcun impatto sulle operazioni dell’organizzazione a Gaza. La conferma è giunta mercoledì dal direttore della GHF, Johnnie Moore, un evangelico vicino al presidente Donald Trump, il quale ha aggiunto che la fondazione non “chiuderà”, nonostante le critiche alle sue pratiche.

Decisione simbolica senza impatto

Il direttore dell’ONG ginevrina Trial International, Philip Grant, ritiene che lo scioglimento dell’antenna svizzera fosse “inevitabile” a causa del mancato rispetto dei suoi obblighi.

All’inizio di giugno, Trial International ha presentato due denunce presso le autorità svizzere, aumentando la pressione sul Governo. Chiedevano che si facesse luce sulla GHF, in particolare per determinare se le sue attività rispettassero il diritto svizzero e il diritto internazionale umanitario.

Secondo Philip Grant, “solo le procedure avviate negli Stati Uniti potrebbero avere un impatto concreto sulle operazioni della fondazione a Gaza”. Ad oggi, non è stato avviato alcun procedimento di questo tipo, ma nel Paese sono in corso azioni legali per esercitare pressioni sull’ONG.

Il direttore generale di Medici Senza Frontiere (MSF) Svizzera, Stephen Cornish, ha dichiarato di “accogliere con favore la decisione delle autorità elvetiche” di sciogliere la GHF, aggiungendo che si tratta di “un segnale politico importante e coerente con i principi umanitari che la Svizzera difende tradizionalmente”.

Secondo lui, i punti di distribuzione della GHF sono “trappole mortali mascherate da aiuti umanitari” che costringono “la popolazione civile a fare una scelta impossibile: rischiare la fame o rischiare di essere uccisi”.

Un nuovo sistema controverso

Dalla fine di maggio, la GHF, sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele, gestisce un nuovo sistema di distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, sostituendo quello che fino ad allora era assicurato dalle agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l’UNRWA, e da altre ONG. Comprende quattro centri di distribuzione alimentare, situati in zone militari, gestiti da appaltatori armati statunitensi.

Questo meccanismo è ampiamente criticato dalla comunità umanitaria, i cui principali attori rifiutano di collaborare con la fondazione. Secondo Israele, il sistema dovrebbe impedire il dirottamento degli aiuti umanitari da parte di gruppi armati come Hamas.

All’inizio di marzo Israele ha imposto un blocco umanitario all’enclave palestinese, vietando l’ingresso di convogli di cibo, medicine e altri beni essenziali. La popolazione di Gaza si è trovata sull’orlo della carestia, mentre il sistema sanitario rischia di crollare. Dall’istituzione dei centri di distribuzione della GHF, questo blocco è stato revocato solo parzialmente.

Nelle ultime settimane, più di 500 persone in cerca di cibo sono state uccise vicino ai siti di distribuzione, mentre quasi 4’000 sono rimaste ferite, secondo i dati forniti dall’ONU. Da parte sua, la fondazione afferma che non si sono verificati episodi di violenza nei siti di distribuzione o nelle loro vicinanze.

Carri armati israeliani si posizionano accanto a un centro di distribuzione della Fondazione umanitaria di Gaza, a Khan Younès, giovedì 29 maggio 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Critiche internazionali

Martedì, oltre 170 ONG internazionali hanno chiesto lo smantellamento del sistema di aiuti controllato dalla GHF e la sua sostituzione con il vecchio meccanismo di coordinamento delle Nazioni Unite.

Una ventina di Paesi europei, tra cui Francia e Germania, hanno firmato a metà maggio una lettera in cui chiedono che gli aiuti siano nuovamente organizzati dall’ONU e dalle ONG. La Svizzera non l’ha firmata, sostenendo che si trattava di un processo di intenti contro la fondazione.

Dopo la sua visita in Medio Oriente il 10 e 11 giugno, il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis ha dichiarato che la fondazione “è problematica perché non rispetta i principi umanitari”, ma che “sta imparando a farlo”.

Partenze in serie

Secondo un’indagine della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTSCollegamento esterno, trasmessa mercoledì, il rappresentante elvetico della GHF sarebbe stato indotto in errore da partner commerciali stranieri, che lo avrebbero contattato senza fornirgli tutte le informazioni sulla realtà dei piani della fondazione. L’avvocato di Ginevra si è quindi ritirato nel mese di maggio, portando alla dissoluzione della struttura.

Anche negli Stati Uniti, i timori di non rispetto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza hanno portato a diverse dimissioni ai vertici della fondazione, tra cui quella del direttore Jake Wood, un ex militare che si è sentito tradito. Anche la società di consulenza Boston Consulting Group ha interrotto il suo mandato di supporto operativo a causa delle crescenti critiche

Articolo a cura di Virginie Mangin/livm

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative