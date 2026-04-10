La posta in gioco per la Svizzera in caso d’interruzione del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz

Questa immagine fornita dalla NASA mostra lo Stretto di Hormuz, ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale Keystone / AP

LA chiusura dello Stretto di Hormuz ha messo in luce la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento energetico e umanitario globali.

Swissinfo analizza le conseguenze per la Svizzera e per le organizzazioni con sede nella Confederazione che sono il perno del commercio globale e dei flussi di aiuto.

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Le interruzioni sono la conseguenza di una forte escalation dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l’Iran alla fine di febbraio. Teheran ha risposto con minacce di ritorsione e attacchi a imbarcazioni nel Golfo, aumentando i rischi per la navigazione e bloccando di fatto il traffico attraverso lo stretto braccio di mare tra l’Oman e l’Iran.

Gli Stati Uniti e Israele sono ancora in guerra con l’Iran. Tuttavia, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato a inizio aprile che avrebbe sospeso per due settimane gli attacchi pianificati contro Teheran, facendo un passo indietro poche ore prima di una scadenza autoimposta, dopo aver avvertito che “un’intera civiltà morirà stanotte”.

Il cessate il fuoco, legato alla riapertura dello Stretto di Hormuz e ai progressi nei negoziati, rimane fragile. Teheran ha affermato che avrebbe consentito il passaggio sicuro alle imbarcazioni che si sono coordinate con le sue forze armate, sottolineando di mantenere il controllo, ma la situazione resta instabile.

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Circa un quinto del petrolio e del gas mondiale transitano attraverso questo punto di snodo marittimo, insieme a una quota significativa del commercio marittimo globale. “Le perturbazioni a Hormuz costringono a una ridefinizione in tempo reale dei flussi energetici globali, con le società di commercio di materie prime svizzere al centro di questa riconfigurazione”, afferma Florence Schurch, segretaria generale di Suissenégoce, la principale associazione di categoria che rappresenta il settore del commercio di materie prime in Svizzera.

La chiusura prolungata ha anche stravolto le operazioni umanitarie, interrompendo il flusso di beni essenziali che sono alla base della produzione alimentare globale e delle forniture di emergenza.

“Questa è l’interruzione più significativa delle catene di approvvigionamento che abbiamo visto dalla pandemia di Covid-19 e dall’inizio della guerra in Ucraina”, ha dichiarato Corinne Fleischer, direttrice della catena di approvvigionamento del Programma alimentare mondiale (PAM), alla stampa a Ginevra alla fine di marzo. “Quella che oggi è una crisi della catena di approvvigionamento diventerà domani una crisi alimentare, poiché i prezzi sui mercati locali aumentano”.

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Qual è l’esposizione della Svizzera?

Le vulnerabilità della Svizzera risiedono meno nelle importazioni dirette che nel suo ruolo di gestione dei flussi globali di materie prime.

Come spiega Schurch, “una quota significativa dei flussi di petrolio e gas legati al Golfo è strutturata, finanziata e gestita dalla Svizzera, anche se i carichi non transitano mai fisicamente sul territorio elvetico”. La segretaria generale attribuisce il merito a team altamente performanti che lavorano senza sosta per consentire ai Paesi in Europa e in Asia di assicurarsi le forniture nonostante le difficoltà.

Un uomo segue l’andamento del mercato azionario al Dubai Financial Market, negli Emirati Arabi Uniti, il 24 marzo 2026. Keystone / EPA

L’economista Peter Klimek è d’accordo. “La Svizzera ha un’esposizione diretta molto limitata alle interruzioni commerciali nello Stretto di Hormuz”, afferma, citando dati del 2024. Complessivamente, la Confederazione ha importato circa 14 miliardi di dollari (11,2 miliardi di franchi), ovvero meno del 4% delle sue importazioni totali, direttamente dalla regione del Golfo, osserva.

Il flusso principale era costituito da oro non monetario grezzo proveniente dagli Emirati Arabi Uniti (EAU), per un valore di circa 12,4 miliardi di dollari (9,8 miliardi di franchi). Le altre importazioni erano in gran parte gioielli e beni preziosi, con lo zolfo dal Qatar come principale bene legato all’energia.

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Quali sono le ricadute economiche di una chiusura prolungata per la Svizzera?

“La più immediata riguarda l’energia: prezzi più alti di petrolio e gas agirebbero come una tassa diretta sulle famiglie, erodendo il reddito reale disponibile e costringendo a una riallocazione della spesa a discapito di quella discrezionale”, afferma Rajeev De Mello, responsabile degli investimenti presso Gama Asset a Ginevra. Se i prezzi elevati dovessero persistere, il costo per ricostituire le scorte di olio da riscaldamento e gas aggiungerebbe ulteriore pressione.

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Allo stesso tempo, una crescita più debole in Europa, principale partner commerciale della Svizzera, amplificherebbe lo shock. Costi energetici più elevati frenerebbero la domanda, comprimerebbero i margini aziendali e minerebbero la fiducia, ripercuotendosi su un rallentamento delle esportazioni svizzere, degli investimenti e dell’attività economica complessiva.

“La Svizzera non sarebbe immune da questo contagio”, aggiunge De Mello. “Una domanda europea più debole, una minore fiducia in patria e all’estero e un contesto d’investimenti aziendali più cauto peserebbero tutti sull’attività elvetica”.

Quali attori e settori dell’economia svizzera sono più colpiti?

Klimek afferma che le società di commercio di materie prime sono le prime a essere colpite, poiché i flussi energetici interrotti riducono i volumi e aumentano la volatilità. L’aumento dei prezzi fa salire anche le richieste di garanzie finanziarie, creando una notevole pressione sulla liquidità, anche se le opportunità di trading a breve termine migliorano.

Le banche sarebbero colpite in un secondo momento attraverso il finanziamento del commercio (trade finance), con una stretta creditizia dovuta all’aumento dei rischi e della volatilità delle garanzie. Questo crea vincoli di liquidità che possono ripercuotersi sui mercati fisici, riducendo i flussi di merci e spingendo i prezzi al rialzo.

Questa immagine satellitare, fornita da Planet Labs PBC il 2 marzo 2026, mostra il fumo che si alza in seguito a un’esplosione avvenuta nel porto di Bandar Abbas, lungo lo stretto di Hormuz. AFP

Le compagnie di (ri)assicurazione sarebbero le successive a risentirne, se i sinistri dovessero impennarsi o se il rischio di spedizione diventasse non assicurabile, cosa che di per sé potrebbe limitare direttamente i flussi commerciali, come è avvenuto all’inizio della crisi.

I premi per il rischio di guerra per le spedizioni commerciali sono saliti a circa lo 0,2-1% del valore dello scafo entro 48 ore e fino al 5-7,5% per le navi con legami statunitensi, britannici o israeliani. Il risultato è stato un crollo del traffico marittimo.

“Gli impatti sull’industria e sulla farmaceutica svizzera sarebbero per lo più indiretti, attraverso prezzi dell’energia più alti, maggiori costi per i prodotti chimici di base e una logistica più costosa o interrotta”, afferma.

Klimek sottolinea che il tempo è un fattore critico. Dopo quattro settimane, le riserve sono già messe a dura prova, con primi segnali come le chiusure temporanee d’impianti in India. Man mano che le spedizioni rimanenti arrivano e le scorte si esauriscono, le lacune saranno più difficili da colmare anche se il blocco dovesse finire. La durata delle scorte sarà decisiva e le aziende con riserve limitate sentiranno l’impatto prima.

Come stanno reagendo le società di commercio con sede in Svizzera?

“Le società di commercio svizzere sono in prima linea nell’assorbire lo shock”, dice Schurch. “Ma è proprio questo il loro ruolo, attutire tali perturbazioni per il resto dell’economia. Gestire crisi e incertezze fa parte della loro attività quotidiana”.

Quando le tensioni aumentano nello Stretto di Hormuz, aggiunge, queste società danno la priorità alla sicurezza degli equipaggi prima di passare a misure pratiche come la deviazione delle spedizioni, la rinegoziazione dei contratti e l’adeguamento delle strategie di copertura (hedging). Questa rapida risposta aiuta a mantenere in movimento le forniture energetiche nonostante i disagi.

“È la piazza commerciale svizzera nel suo insieme a trasformare una crisi globale in una ricerca di soluzioni concrete, rendendo la Svizzera un fattore di stabilizzazione per i mercati energetici globali”, sostiene.

La volatilità può creare opportunità, ma “soprattutto evidenzia il ruolo delle società di trading come gestori del rischio”, dice Schurch. Le aziende di trading con sede in Svizzera e ben capitalizzate possono assorbire gli shock e “continuare a garantire il flusso fisico di materie prime dove altri si ritirano”.

Tuttavia, forti aumenti dei prezzi mettono a dura prova la liquidità. “È una fortuna che le banche svizzere abbiano ancora una liquidità sostanziale per continuare a finanziare questa attività economica”, afferma. “Senza di essa, gli aumenti di prezzo sarebbero ancora più pronunciati. La fiducia tra società di commercio e banche è cruciale in tempi di grave perturbazione”.

Cosa significano le interruzioni di Hormuz per i sistemi alimentari e le catene di approvvigionamento umanitarie?

L’aumento dei prezzi del carburante rende più costoso il trasporto degli aiuti, mentre le interruzioni logistiche allungano i tempi di consegna. Secondo il PAM, il blocco dello Stretto di Hormuz ha ritardato o immobilizzato 70’000 tonnellate di forniture alimentari.

Per mantenere in movimento gli aiuti, il PAM è stato costretto a deviare i convogli. Per raggiungere l’Afghanistan, dove 17 milioni di persone soffrono la fame, i camion del PAM in partenza dagli Emirati Arabi Uniti ora aggirano l’Iran passando per Arabia Saudita, Giordania, Siria, Turchia, Azerbaigian e Turkmenistan. “Questo rappresenta un costo aggiuntivo di circa 1’000 euro (920 franchi) per tonnellata e tre settimane in più”, ha detto Corinne Fleischer.

In un contesto di budget umanitari sotto pressione, il PAM teme di dover ridimensionare le proprie operazioni. “Se i costi aumentano, aumenta anche il costo per persona beneficiaria. E sosterremo meno persone”.

Oltre al petrolio, lo Stretto di Hormuz è un passaggio strategico anche per il gas naturale liquefatto e i fertilizzanti. Secondo un rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) pubblicato il 10 marzo, diversi Paesi meno sviluppati dipendono fortemente dalle importazioni di fertilizzanti dal Golfo Persico. Il Sudan ne importa oltre il 50%, la Somalia il 30%.

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L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) indicaCollegamento esterno che circa un quinto del gas naturale liquefatto (GNL) globale – un componente chiave dei fertilizzanti azotati – e fino al 30% dei fertilizzanti scambiati a livello mondiale transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Se la crisi dovesse persistere, i prezzi potrebbero aumentare del 15-20% nella prima metà dell’anno.

“Il settore agricolo sta affrontando un doppio shock di costi: fertilizzanti più cari e un aumento dei prezzi del carburante che colpisce l’intera catena del valore agricolo”, ha dichiarato Máximo Torero, capo economista della FAO, in una conferenza stampa. Questa situazione potrebbe spingere a ridurre l’uso di fertilizzanti, con il rischio di diminuire i raccolti futuri.

Qual è lo scenario peggiore se le interruzioni continuano?

Una forte escalation potrebbe spingere i prezzi del petrolio verso i 150 dollari al barile e innescare ricadute economiche più ampie, avverte De Mello, lo specialista dei mercati globali. “Lo shock probabilmente si estenderebbe oltre una stretta energetica temporanea per evolvere in un più ampio rischio di recessione globale”, afferma. “Come piccola economia molto aperta, la Svizzera sarebbe particolarmente esposta attraverso i canali del commercio, degli investimenti e della fiducia”.

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Da parte sua, il PAM stima che se il conflitto dovesse continuare oltre la prima metà dell’anno e i prezzi del petrolio rimanessero sopra i 100 dollari al barile, 45 milioni di persone potrebbero cadere in una situazione d’insicurezza alimentare acuta, mentre 318 milioni di persone nel mondo soffrono già la fame.

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“Se questo conflitto continua, provocherà onde d’urto in tutto il globo, e le famiglie che già non possono permettersi il prossimo pasto saranno le più colpite”, ha dichiarato Carl Skau, vicedirettore esecutivo del PAM, in una conferenza stampa a Ginevra. Secondo l’analisi Collegamento esternodell’agenzia, i Paesi dell’Africa subsahariana e dell’Asia sono i più vulnerabili, poiché dipendono dalle importazioni di cibo e carburante.

Articolo a cura di Virginie Mangin/ts

Ricerca d’immagini a cura di Thomas Kern

Tradotto dall’inglese da Marija Milanovic

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