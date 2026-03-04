Tagli all’ONU: restare a Ginevra è sempre più difficile per gli studenti stranieri

Per le persone laureate provenienti da Paesi extra UE sta diventando sempre più difficile acquisire esperienza lavorativa presso le Nazioni Unite. Markus Seidel

La posizione di Ginevra come capitale del multilateralismo è messa alla prova dai tagli di bilancio, che riducono le opportunità professionali per studenti e studentesse internazionali impegnati in una carriera nel settore umanitario. Per molte e molti giovani che arrivano da tutto il mondo per studiare qui, le porte si stanno chiudendo silenziosamente.

Nel corso dell’ultimo anno, le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali con status speciale a Ginevra hanno perso circa 3’500 posti di lavoro a causa di ristrutturazioni e tagli ai finanziamenti da parte dei principali contributori. Secondo Yannick Roulin, direttore esecutivo del Centro d’accoglienza della Ginevra internazionale (CAGI), si tratta di una riduzione del 13-15% del personale presente in città. Solo a novembre l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha annunciato la possibilità di trasferire la propria sede, mentre nello stesso mese l’UNICEF ha comunicato che la maggior parte del suo personale si sposterà a Roma.

Le prime persone a essere colpite sono i laureati provenienti da Paesi extra-UE, impossibilitati a rimanere in Svizzera senza un permesso di lavoro. Per molti di loro, le istituzioni dell’ONU rappresentavano l’unico mercato del lavoro realisticamente accessibile; la motivazione principale per studiare a Ginevra era spesso la speranza di iniziare la carriera nel sistema delle Nazioni Unite.

Molte scuole e università della città rispondono a questa domanda, come il Graduate Institute, l’Università di Ginevra, l’International Institute, la Geneva School of Diplomacy o la Geneva Academy. Offrono corsi in relazioni internazionali, advocacy, diplomazia, diritto internazionale e diritti umani o azione umanitaria.

All’International Institute, che propone anche corsi di laurea in relazioni internazionali e comunicazione, gli studenti e le studentesse extra-UE rappresentano il 30-40% del totale, secondo il presidente Eric Willumsen. Per loro, osserva, “al di fuori del sistema ONU, le possibilità di lavoro sono molto rare”. La legge svizzera impone infatti ai datori di lavoro privati di dimostrare l’impossibilità di assumere un candidato svizzero o europeo, un processo che la maggior parte delle aziende evita del tutto.

Julia Pion Da Rocha Paranhos, psicologa e consulente presso il servizio carriere dell’Università di Ginevra, vede gli effetti dei tagli al bilancio dell’ONU nelle conversazioni quotidiane con il corpo studentesco. Descrive un aumento dell’ansia, una riduzione delle opportunità e la frustrazione delle persone laureate extra-UE che non ricevono risposte o offerte.

I numeri che raccontano il problema

I dati di Adrien Guillod, statistico dell’Università di Ginevra, mostrano quanto il divario tra aspirazioni e realtà fosse già ampio prima dei tagli. Nel primo semestre del 2025 l’università contava 3’211 studenti provenienti da Paesi terzi, pari al 17,7% dell’intera popolazione studentesca.

Secondo le indagini condotte tra il 2018 e il 2024, l’83% dei laureati extra-UE di Master desiderava rimanere a Ginevra dopo il diploma, ma un anno più tardi solo il 26,8% ci riusciva — esclusi studenti con permessi di lunga durata o coloro che continuavano come dottorandi o postdoc.

Uno studio svizzero del 2019 della federazione economica economiesuisse era stato ancora più prudente, stimando che solo il 15% degli studenti e delle studentesse provenienti da Paesi terzi restava in Svizzera dopo gli studi.

Una ricerca recente ha inoltre mostrato che i laureati delle università svizzere sono apprezzati sul mercato del lavoro globale, e che l’Università di Ginevra figura tra le prime 250 al mondo per occupabilità dei propri diplomati. Tuttavia, la Svizzera fatica ancora a trattenere una quota significativa di coloro che vorrebbero restare e lavorare nel Paese.

Le norme svizzere, che privilegiano candidature elvetiche e persone provenienti dall’UE/AELS, rendono molto più difficile per i laureati extra-UE trovare un impiego nei sei mesi di permanenza consentiti dopo la fine degli studi. Altri Paesi europei — tra cui Germania, Francia, Belgio, Spagna, Austria e Paesi Bassi — offrono permessi di soggiorno post-studio che consentono ai laureati di Stati terzi di restare tra 12 e 24 mesi per cercare lavoro o avviare un’impresa, spesso con ostacoli normativi molto inferiori.

L’83% dei laureati non UE del Master dell’Università di Ginevra desiderava rimanere a Ginevra dopo aver completato gli studi. CC4.0 UN Photo/Adrian Manivarma Vasu Veluppillai

Sposarsi per ottenere un permesso

David*, cittadino britannico laureato al Graduate Institute, specializzato in affari internazionali e sviluppo, sta ancora cercando un lavoro nel settore umanitario a Ginevra due anni dopo aver concluso gli studi. “Dopo i tagli del bilancio dell’ONU l’anno scorso, ci sono moltissimi candidati e pochissime posizioni disponibili”, racconta.

Il suo stage di sei mesi all’ONU era pagato 1’000 franchi al mese, in una città dove il salario minimo legale è di 4’200 franchi. Dopo un breve contratto di consulenza con le Nazioni Unite, non è più riuscito a trovare un impiego a Ginevra. Molti dei suoi amici extra-UE, aggiunge, alla fine hanno lasciato il Paese. David è rimasto solo perché ha sposato il suo partner, un cittadino UE residente a Ginevra. “Lo abbiamo fatto in modo discreto, solo per permettermi di restare”, afferma.

Jessica, studentessa messicana di diritto internazionale, ricorda il commento di un docente: “Se non sei europea, l’unico modo per restare qui è sposare qualcuno”.

Secondo lei, il sistema penalizza strutturalmente gli studenti provenienti da Paesi extraeuropei. “Se la tua famiglia non può sostenerti, è impossibile restare. Chi ce la fa viene solitamente da contesti privilegiati”. Anche il suo stage all’ONU era pagato appena 1’200 franchi, una cifra totalmente insufficiente per vivere in città. Dopo che il suo contratto di consulenza non è stato rinnovato per i tagli al bilancio, è stata costretta a lasciare la Svizzera.

Stage e lavori non retribuiti

Alla Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, il coordinatore delle attività di professionalizzazione, Gregory Pasche, osserva che gli studenti e le studentesse “sono decisamente più preoccupati rispetto al passato”. Molti prolungano i propri permessi di soggiorno dopo la laurea, affidandosi a una combinazione di stage post-diploma o al programma UN Volunteers, che offre solo una modesta indennità. “Entrano in gioco le realtà finanziarie del vivere a Ginevra”, prosegue Pasche. “Molti alla fine devono tornare a casa”.

Nonostante le difficoltà, Willumsen dell’International Institute in Geneva resta fiducioso che gli stage continueranno ad aprire la strada a posizioni per neolaureati. L’istituto ha creato partenariati con organismi delle Nazioni Unite e ONG legate all’ONU per inserire gli studenti come stagisti. Per gli studenti extra-UE, che avrebbero difficoltà a essere assunti altrove, il valore di questi stage è particolarmente elevato.

Ma Pasche avverte che gli stage raramente conducono direttamente a un impiego nelle Nazioni Unite. “Nel sistema ONU, gli stage spesso non vengono considerati pienamente come esperienza professionale”, spiega. “Questo significa che i laureati devono spesso lasciare Ginevra, accumulare esperienza professionale altrove e tornare solo in seguito con un profilo considerato idoneo alle assunzioni.”

David concorda: “Ginevra non è un posto dove iniziare una carriera”, sostiene. “Non è mai stato facile trovare un lavoro per neolaureati qui, ma ora sta diventando quasi impossibile.” Oggi il giovane britannico sta cercando opportunità altrove, con la speranza di tornare un giorno e stabilirsi definitivamente in città.

*il nome è stato modificato

Articolo a cura di Virginie Mangin/ts

Tradotto con il supporto dell’IA/mar

